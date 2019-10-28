Экс-солистка «БандЭрос» впервые рассказала о своем уходе из группы

На сайте Teleprogramma.pro вышло интервью с певицей Татьяной Миловидовой, в котором она впервые рассказала о своем уходе из популярной группы «БандЭрос». В отличие от многих своих коллег по цеху (Егор Крид, Наргиз), у Татьяны не было конфликта с продюсером.

«Находясь в группе «БандЭрос», я всерьез заинтересовалась технологиями изготовления вина, и в далеком 2005 году начала посещать индивидуальные занятия с сомелье. Идея открыть собственную винотеку зрела долго», — отметила певица.

Сейчас она записывает свой альбом и мечтает стать ресторатором. Получится у нее или нет – покажет время. Как известно, не всем представителям шоу-бизнеса удается построить успешный бизнес. Ольга Бузова, например, недавно закрыла свои кафе в центре Москвы.