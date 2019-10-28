«Мою внешность не спрятать!»: экс-солистка «БандЭрос» рассказала, как круто поменяла жизнь

Экс-участница группы «БандЭрос» поделилась с порталом Teleprogramma.pro творческими планами и рассказала о муже, которого тщательно скрывает.

Еще вчера голос этой хрупкой блондинки слышался изо всех динамиков, а сегодня она успешная бизнес-леди. Татьяна Миловидова не побоялась уйти из группы «БандЭрос» и реализовать детскую мечту. Обо всем этом девушка рассказала порталу Teleprogramma.pro.

— В последнее время часто появляются новости, что звезды уходят от своих продюсеров (Егор Крид, Наргиз и т.д.), как правило расставание проходит со скандалом. Вы тоже решили отправиться в свободное плавание. Что подтолкнуло на такой шаг, и как он вам дался?

— Мне вообще очень нравится выражение «свободное плавание». Ведь главный закон Вселенной – это постоянное развитие, раскрытие себя, а этого не будет без свободы. Подтолкнул на этот шаг накопившийся опыт и безудержное желание воплощать идеи в жизнь, и это касается не только музыки. Например, мне интересно было построить с нуля бизнес, короче говоря — быть продюсером собственной жизни. Находясь в группе «БандЭрос», я всерьез заинтересовалась технологиями изготовления вина, и в далеком 2005 году начала посещать индивидуальные занятия с сомелье. Идея открыть собственную винотеку зрела долго. Я с детства помню, как помогала бабушке собирать урожай винограда и давить гроздья, получая сок. Как говорится, все наши мечты родом из детства (смеется). Открыть свой ресторан – еще одна мечта школьных лет, и только совсем недавно она обрела очертания. Заведение я открывала уже, основываясь на приобретённом опыте и вооружившись новыми идеями. Мы не раз меняли концепцию, пока не пришли к общему знаменателю – теперь я довольна. больше по теме Почему телепроектам Ким Кардашян подражают российские звезды Про себя Ким говорит, что она наполовину армянка, на четверть шотландка и на четверть голландка. 21 октября эта огненная смесь отмечает свой день рождения.

— Удалось ли сохранить хорошие отношения с коллективом, продюсером?

— Отношения с коллективом всегда были и остались тёплыми, дружескими. 11 лет работать бок о бок с талантливыми людьми — бесценный опыт, а теперь еще и тёплые воспоминания. «БандЭрос» — как одна большая семья. Что касается продюсера группы, он удивительно талантливый разносторонний и одарённый человек. Я действительно многому научилась у него, поэтому мое отношение к нему и в целом к группе самое тёплое. С ребятами мы продолжаем общаться, следим за жизнью друг друга в Instagram. View this post on Instagram A post shared by Татьяна Миловидова (@milovidova_official) on Sep 19, 2019 at 5:22am PDT

— В группе «БандЭрос» вам, Татьяна, была отведена роль сексуальной блондинки, обычно такие девушки делают ставку только на внешность. Были ли у вас потом проблемы из-за данного образа?

— Проблемы, наверное, могли возникнуть из-за стереотипного, шаблонного образа мышления (смеется). Но сама деле лицом к лицу с этой проблемой я не сталкивалась. А что касается моей яркой внешности, то ее никуда не спрятать. Да и зачем это делать?! На самом деле, если внимательно послушать тексты песен группы «БандЭрос», то они далеко не поверхностные. Умение читать между строк, как мне кажется – очень важное качество для любого человека.

— Вы планируете развивать сольную карьеру, попутно занимаетесь бизнесом. Не боитесь, что одно будет мешать другому? Например, Ольга Бузова не смогла совмещать творчество и ресторанный бизнес.



— Сегодня мир так стремительно меняется и способов для реализации у каждого человека появляется все больше. У многих людей получается совершенно неожиданно сочетать различные виды деятельности. Я из таких людей. Со своей командой, развиваю не только свой ресторан, но и работаю над созданием нового музыкального материала. Это трудоёмкий, но увлекательный процесс. Меня никто не подгоняет с выпуском релизов, хотим презентовать слушателю совершенно иную Татьяну Миловидову. Хочется не ограничиваться каким-то одним музыкальным направлением, при этом делать коммерчески успешный продукт. Работать «в стол» мне не интересно.

— Сегодня многие звезды выбивают для себя ресторанный бизнес. А чьи звездные заведения вам нравятся и являются примером для подражания?

— Но моим взглядам на ведение бизнеса импонирует подход к работе великого режиссера Френсиса Форда Копполы, который является достаточно известным и успешным владельцем винодельни. Именно его производство является официальным поставщиком вин для церемонии киноакадемии «Оскар» в течение последних нескольких лет.

— Если уж говорим о примерах, то на сцене ориентируетесь на чье-то творчество или ищите свой уникальный стиль?

— В последние несколько лет музыкальный рынок переполнен проектами, а найти новый уникальный стиль – мечта любого артиста и его команды. Я предпочитаю ориентироваться на свои внутренние ощущения, импульсы, безусловно обращая внимание на современные модные тенденции. Я верю, что нужно все делать от души, слушать себя и самое главное – быть искренним. «Трушность» (Подлинность, естественность — Прим. Ред.) сейчас очень ценится.

— В Интернете нет информации о вашей личной жизни. Расскажите о своей второй половинке: кто ваш мужчина, чем занимается? В чем секрет вашей счастливой семейной жизни?

— Действительно, я не афиширую подробности своей личной жизни, но для читателей Teleprogramma.pro готова немного рассказать о своей семье. У нас с мужем общий бизнес и мой мужчина меня всегда поддерживает. Я очень ценю, что он верит в меня, мои идеи и в любой момент готов подставить свое крепкое плечо. Он участвует и в моем творчестве – одним из первых слышит новый материал – его мнение я очень ценю. Мы вместе достаточно давно, но нам все ещё интересно друг с другом (смеется).

— Раньше вы мечтали побывать в космосе. Чем бы готовы были пожертвовать ради осуществления своей мечты?

— Я считаю, что нужно всегда идти за мечтой. Но результат ничего не стоит, если на пути к нему ты страдал, мучился или тебе пришлось поступится своими принципами. Важно ставить цели и прилагать максимум усилий для их реализации, расти над собой, развиваться — это и есть суть счастливой жизни. Нужно все делать в кайф, никаких жертв и страданий!

— Какие свои качества вы считаете самыми нужными для успеха в жизни? А есть те, которые мешают вам?