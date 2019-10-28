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«Много фантазий»: Боярский резко отреагировал на желание внучки стать певицей

Знаменитый актер не верит, что у Кати получится построить музыкальную карьеру.

«Много фантазий»: Боярский резко отреагировал на желание внучки стать певицей
Михаил Боярский. Фото Global look press

20-летняя Екатерина, внучка народного артиста Михаила Боярского, заявила, что мечтает стать певицей. Сейчас девушка учится на звукорежиссера и никак не связывает свое будущее с актерской профессией. Мало того, Катя старается всячески оградиться от звездной фамилии.

В одном из интервью телеканалу «Ю» она говорила, что пришла в ужас от всеобщего внимания публики, однажды выйдя за хлебом со своим знаменитым дедушкой. «Все вокруг фотографировали, подходили, просили автограф», — рассказала она.

Девушку даже посещали мысли изменить фамилию, правда, позже она от них отказалась. Зато не рассталась со своей мечтой начать карьеру музыканта, ведь у нее прекрасные вокальные данные, да и внешность вполне достойная, чтобы стать популярной певицей. Увы, эта мечта Екатерины не находит поддержки у знаменитых родственников. Вот и Михаил Боярский довольно резко высказался о чаяниях старшей внучки.

«Желания могут быть любые, важна реализация. Катя не обращалась ко мне ни за какой помощью, сейчас она на распутье и ищет себя. Могу сказать, что вижу слишком много фантазий у современных детей — в наше время были желания стать космонавтами, но внучка пока хочет стать певицей. Мне кажется, что и это пройдет», — заявил народный артист «СтарХиту».

Напомним, ранее мы писали о том, что Михаил Боярский старается не вмешиваться в воспитание своих внуков, он уверен, что это первостепенная задача родителей. А бабушки и дедушки должны только ласкать и баловать своих внучат. По его словам, на внуков он влияет через своих детей. Например, приучает свою наследницу Елизавету читать своим детям книги.

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«Много фантазий»: Боярский резко отреагировал на желание внучки стать певицей
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