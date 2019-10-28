Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника. Напомним, что Зуевой сейчас 32 года. Данила Козловский на два года ее старше. Для обоих актеров это будет первенец.

В окружении пары рассказывают, что звезды счастливы в обществе друг друга. Сейчас они подбирают вещи для будущего малыша, который должен появиться на свет через несколько месяцев. Таким образом, Козловский и Зуева опровергли все слухи, что они якобы расстались. Информация об этом периодически появляется в Сети.

Любопытно, что о скором рождении малыша не знают даже некоторые из их близких людей. К примеру, брат актера Егор оказался не в курсе радостного события в жизни пары.

Добавим, что рожать Ольга Зуева, скорее всего, будет в Америке. Именно там девушка проводит последний месяц. Что касается Данилы Козловского, то он активно гастролирует по стране со спектаклями и снимается в кино, сообщает «СтарХит».