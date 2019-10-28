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Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

Актриса беременна от своего избранника.

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
Козловский и Зуева станут родителями/http://globallookpress.com

В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника. Напомним, что Зуевой сейчас 32 года. Данила Козловский на два года ее старше. Для обоих актеров это будет первенец.

Данила Козловский. Фото
Козловский впервые станет отцом/http://globallookpress.com

В окружении пары рассказывают, что звезды счастливы в обществе друг друга. Сейчас они подбирают вещи для будущего малыша, который должен появиться на свет через несколько месяцев. Таким образом, Козловский и Зуева опровергли все слухи, что они якобы расстались. Информация об этом периодически появляется в Сети.

Любопытно, что о скором рождении малыша не знают даже некоторые из их близких людей. К примеру, брат актера Егор оказался не в курсе радостного события в жизни пары.

Добавим, что рожать Ольга Зуева, скорее всего, будет в Америке. Именно там девушка проводит последний месяц. Что касается Данилы Козловского, то он активно гастролирует по стране со спектаклями и снимается в кино, сообщает «СтарХит».

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АмерикаДанила КозловкийОльга Зуева
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Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
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