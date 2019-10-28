Асмус ответила на проклятия Собчак в том же стиле

Актриса тоже не оставила в стороне свою грудь.

Кристина Асмус ответила Ксении Собчак, которая публично прокляла ее грудь. Напомним, ведущая пожаловалась в своем блоге на низкие рейтинги последнего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Героем программы был Александр Петров.

В беседе о фильме «Текст», где артист снялся в главной роли, Собчак заговорила о постельных сценах в нем. Заявив, что ранее никто в отечественном кинематографе так честно их не снимал. И для большей убедительности украсила свое шоу несколькими кадрами, где показала грудь Асмус. В итоге канал признал ее шоу как порнографию и перестал рекомендовать зрителям, программа собрала невысокие рейтинги.

В своем блоге Ксения Анатольевна прямо написала: «Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами». Однако Асмус решила не отставать от ведущей и ответила ей в Instagram в том же духе: «Ксения Анатольевна, сиськи если б не жиденькие были, то топ обеспечен был бы. Но выглядели вы в интервью прекрасно! Будь вы прокляты».

Подписчики звезды «Дома-2» неоднозначно отреагировали на слова актрисы. Кто-то шутку понял, а кто-то решил, что Кристина немного прогнулась перед Собчак.