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Собчак прокляла Асмус и ее грудь за низкие рейтинги своего шоу

Программу «Осторожно, Собчак!» алгоритм определил как порно.

Собчак прокляла Асмус и ее грудь за низкие рейтинги своего шоу
Ксения Собчак. Фото Global look press

Ксения Собчак недовольна рейтингами последнего выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Героем программы стал актер Александр Петров. В том, что передачу плохо смотрят, ведущая обвинила Кристину Асмус, а точнее – ее обнаженную грудь.

Напомним, в ходе интервью светская львица восхитилась постельными сценами между Петровым и Асмус в фильме «Текст», который буквально на днях вышел в прокат. Для большей убедительности она украсила эротическими кадрами и свое шоу.

На следующий день Собчак ждала бешеной популярности и вал новых подписчиков, но не тут-то было – количество просмотров программы едва перевалило за 600 (сейчас уже почти 1 млн). Удивившись, Ксения обратилась к менеджеру YouTube, который и объяснил ей суть проблемы.

«Выясняется, что алгоритм перестал нас рекомендовать и отправлять в рекомендованное из-за секс-кадров, определив видео «почти порно». Короче, посмотрите интервью – я им очень горжусь. Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами!» — заявила Ксения Анатольевна в своем блоге.

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Александр ПетровКристина АсмусКсения СобчакСобчак последние новостишоу "Осторожно Собчак"
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Собчак прокляла Асмус и ее грудь за низкие рейтинги своего шоу
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