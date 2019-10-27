Собчак прокляла Асмус и ее грудь за низкие рейтинги своего шоу

Ксения Собчак недовольна рейтингами последнего выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Героем программы стал актер Александр Петров. В том, что передачу плохо смотрят, ведущая обвинила Кристину Асмус, а точнее – ее обнаженную грудь.

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Напомним, в ходе интервью светская львица восхитилась постельными сценами между Петровым и Асмус в фильме «Текст», который буквально на днях вышел в прокат. Для большей убедительности она украсила эротическими кадрами и свое шоу.

На следующий день Собчак ждала бешеной популярности и вал новых подписчиков, но не тут-то было – количество просмотров программы едва перевалило за 600 (сейчас уже почти 1 млн). Удивившись, Ксения обратилась к менеджеру YouTube, который и объяснил ей суть проблемы.