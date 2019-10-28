Дочь Заворотнюк поделилась с подписчиками жизнерадостным осенним кадром

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, Анна в Instagram опубликовала жизнерадостный кадр. На фотографии девушка сидит на крылечке около дома и улыбается. По традиции Анна закрыла комментарии от пользователей. Они лишь разместила смайлик опавшего листа, намекая, что осень в России в самом разгаре.

Отметим, что сейчас именно Анна ведет страничку в соцсетях своей мамы. Правда, там появляется очень мало информации. Девушка не так давно подтвердила, что у ее матери серьезные проблемы со здоровьем. При этом она по-прежнему не озвучивает диагноз, который поставили звезде сериала «Моя прекрасная няня».

На данный момент известно, что Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одном из медицинских центров Подмосковья. При этом родные отказываются от всякой финансовой помощи.

Актер Вячеслав Манучаров в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ говорил, что родные не нуждаются в деньгах. У Анастасии Заворотнюк очень состоятельная семья. Сейчас, как он сказал, от родственников нужно просто отстать. В то же время он верит, что рано или поздно актриса все-таки прервет молчание и выступит перед широкой аудиторией.