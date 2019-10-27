«Они все преодолеют»: Анна Исаева поддержала семью Заворотнюк

Пиар-директор скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой Анна Исаева высказалась в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ о здоровье Анастасии Заворотнюк.

«Человек очень болен и находится на грани может быть сейчас. Может быть сейчас важно не восклицание о том, что мы переживаем и соболезнуем. Ни в коем случае не выяснение диагноза. Это крайне некорректно, это некрасиво. Спекулировать такими вещами нельзя», — заявила она.

Как сказала пиар-директор, родные Заворотнюк заслуживают уважения. «Ее семья, если они это все преодолеют. Это будет невероятно. Это будет на грани чуда. Дай бог, чтобы у них все получилось», — добавила Анна Исаева.

Объяснила Исаева и почему отвечает она, а не отец и мать Юлии Началовой, на все вопросы прессы. «Люди удивляются, почему на все вопросы отвечаю я. Да потому что родители не в состоянии отвечать на все вопросы. Надо отдать должное маме Юли Таисии Николаевне. Она всецело занята внучкой. Она хотя бы сейчас не вздыхает каждую минуту, как раньше. А когда отец мне звонит и говорит: «Давай поедем в Минск. Юле посвятили огромную работу, будет концерт. Я должен поехать. Но я не могу. Потому что просто получу там инфаркт». Ну то есть настолько ему больно», — заметила Анна Исаева.

Что касается дочери Началовой Веры Алдониной, то ее Исаева называет крепким орешком. «Умница. Не показывает никому свои страдания. И даже старается уберечь от этих разговоров бабушку и дедушку. Вера сейчас вокалом занимается», — заметила она.