Асмус поставила 522 восклицательных знака под постом мужа о ее сексе в «Тексте»

Актриса Кристина Асмус, которая сыграла одну из главных ролей в нашумевшем фильме «Текст», в комментариях под постом своего мужа юмориста Гарика Харламова поставила 522 восклицательных знака и написала в адрес своего супруга: «Я люблю тебя». Именно такой стала ее реакция на пост супруга, который высказался о ее откровенной сцене в картине.

В своем комментарии Гарик Харламов заявил, в частности, что гордится женой. Он заметил, что супруге было необходимо сыграть эту откровенную сцену, так как она была описана в книге. По его словам, в голливудских картинах подобные сцены присутствуют постоянно. Актеры просто выполняют свою работу.

Любопытно, что под постом Гарика Харламова отметились и многие другие звезды. Они выразили свое восхищение Гариком Харламовым. Особенно интересным получился комментарий у актера Гоши Куценко.

«Гарик! Я горжусь тобой! Мы актеры! Давай снимем сцену гомосекса! На грани! На всю страну! И пускай всем… Всем настанет п…», — заявил он.

Фильм «Текст» с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским в главных ролях произвел эффект разорвавшейся бомбы. В картине присутствует откровенная сцена с участием актрисы и Янковского, которая вызвал бурные обсуждения.