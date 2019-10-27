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Асмус поставила 522 восклицательных знака под постом мужа о ее сексе в «Тексте»

Актриса призналась в любви к своему супругу Гарику Харламову.

Асмус поставила 522 восклицательных знака под постом мужа о ее сексе в «Тексте»
Асмус высказалась под постом мужа/http://globallookpress.com

Актриса Кристина Асмус, которая сыграла одну из главных ролей в нашумевшем фильме «Текст», в комментариях под постом своего мужа юмориста Гарика Харламова поставила 522 восклицательных знака и написала в адрес своего супруга: «Я люблю тебя». Именно такой стала ее реакция на пост супруга, который высказался о ее откровенной сцене в картине.

Александр Петров. Фото
Асмус оставила комментарий под постом супруга/https://www.instagram.com/garikkharlamov/

В своем комментарии Гарик Харламов заявил, в частности, что гордится женой. Он заметил, что супруге было необходимо сыграть эту откровенную сцену, так как она была описана в книге. По его словам, в голливудских картинах подобные сцены присутствуют постоянно. Актеры просто выполняют свою работу.

Любопытно, что под постом Гарика Харламова отметились и многие другие звезды. Они выразили свое восхищение Гариком Харламовым. Особенно интересным получился комментарий у актера Гоши Куценко.

«Гарик! Я горжусь тобой! Мы актеры! Давай снимем сцену гомосекса! На грани! На всю страну! И пускай всем… Всем настанет п…», — заявил он.

Фильм «Текст» с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским в главных ролях произвел эффект разорвавшейся бомбы. В картине присутствует откровенная сцена с участием актрисы и Янковского, которая вызвал бурные обсуждения.

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Тэги:

Гарик ХарламовГоша КуценкоИван ЯнковскийКристина АсмусФильм "Текст"
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Асмус поставила 522 восклицательных знака под постом мужа о ее сексе в «Тексте»
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