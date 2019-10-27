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Валерий Меладзе прокомментировал скандал вокруг Кормухиной и Гагариной из-за «Кукушки»

По словам известного исполнителя, ситуация достаточно странная.

Валерий Меладзе прокомментировал скандал вокруг Кормухиной и Гагариной из-за «Кукушки»
Меладзе высказался о скандале вокруг "Кукушки"/http://globallookpress.com

Певец Валерий Меладзе прокомментировал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ скандал, в котором оказались замешаны певицы Ольга Кормухина и Полина Гагарина. Первая обвиняет вторую в том, что та украла ее аранжировку на песню «Кукушка» Виктора Цоя. Кстати, Гагариной с аранжировкой помогал продюсер Константин Меладзе.

Полина Гагарина. Фото
Гагарина, как уверяет Кормухина, своровала аранжировку «Кукушки»/http://globallookpress.com

Напомним, что Виктор Цой написал «Кукушку» незадолго до своей гибели. Композиция стала легендарной.

«Полина, по-моему, очень сильно переживает эту историю. Как себя вести дальше? Петь. Я с огромным уважением отношусь к Ольге, но мне кажется такие разговоры достойны людей, которые хотят засветиться где-нибудь в жёлтой прессе, но не серьезных музыкантов. Когда один серьезный музыкант предъявляет подобные требования другому серьезному музыканту – это, по крайней мере, странно», — заявил Валерий Меладзе.

В ответ на это Ольга Кормухина заявила: «Я никогда не бью морды, но я уже никогда не смогу уважать ни ее, ни Меладзе. Творческий человек, который ворует чужое творчество – он для меня умер. Мысли человеческие, чувства воровать – ну это же хуже некуда. Ведь в этой песне все, что я пережила за свою жизнь. И страшные моменты, и прекрасные моменты. Цой бы сейчас мне аплодировал. Я это знаю».

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Тэги:

Валерий МеладзеКонстантин МеладзеОльга КормухинаПолина ГагаринаПрограмма "Ты не поверишь!"
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Валерий Меладзе прокомментировал скандал вокруг Кормухиной и Гагариной из-за «Кукушки»
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