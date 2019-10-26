«Я ждал именно этого голоса»: Константин Меладзе обратился к участнице «Голоса»

Рената Штифель из Киева спела песню на украинском и привела в восторг жюри.

Рената рассказала, что петь начала в шесть лет, а родители всячески поддерживали ее начинания. При этом все детство девушка провела в гараже: ее папа — автомеханик. В возрасте восьми лет Рената впервые села на мотоцикл, и с тех пор постоянно ездит на двухколесном транспорте и ремонтирует его сама.

Девушка исполнила песню на украинском языке и почти сразу заставила повернуться Константина Меладзе. Его примеру последовали и другие члены жюри.

Несмотря на аплодисменты, девушка не смогла скрыть слез — в одном фрагменте она не «вытянула» ноту. Сергей Шнуров объяснил это тем, что перед ней встал тяжелый выбор. «Выбор человека всегда расстраивает», — заявил он.

Полина Гагарина же призналась, что до середине песни хотела порекомендовать исполнительнице идти в команду Константина Меладзе, однако чуть позже поняла, что сама хочет стать наставницей Ренаты.

«Искренне говорю: я ждал именно этого голоса. Если вы не пойдете ко мне в команду, просто разобьете мне сердце», — заявил Константин Меладзе. Собственно, именно Меладзе предпочла участница в качестве наставника.