ЗВЕЗДЫ

«Я ждал именно этого голоса»: Константин Меладзе обратился к участнице «Голоса»

Рената Штифель из Киева спела песню на украинском и привела в восторг жюри.

«Я ждал именно этого голоса»: Константин Меладзе обратился к участнице «Голоса»
Рената Штифель. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

Рената рассказала, что петь начала в шесть лет, а родители всячески поддерживали ее начинания. При этом все детство девушка провела в гараже: ее папа — автомеханик. В возрасте восьми лет Рената впервые села на мотоцикл, и с тех пор постоянно ездит на двухколесном транспорте и ремонтирует его сама. 

Девушка исполнила песню на украинском языке и почти сразу заставила повернуться Константина Меладзе. Его примеру последовали и другие члены жюри. 

Константин Меладзе
Константин Меладзе. фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

Несмотря на аплодисменты, девушка не смогла скрыть слез — в одном фрагменте она не «вытянула» ноту. Сергей Шнуров объяснил это тем, что перед ней встал тяжелый выбор. «Выбор человека всегда расстраивает», — заявил он. 

Полина Гагарина же призналась, что до середине песни хотела порекомендовать исполнительнице идти в команду Константина Меладзе, однако чуть позже поняла, что сама хочет стать наставницей Ренаты. 

Выступление Ренаты Штифель
Выступление Ренаты Штифель. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

«Искренне говорю: я ждал именно этого голоса. Если вы не пойдете ко мне в команду, просто разобьете мне сердце», — заявил Константин Меладзе. Собственно, именно Меладзе предпочла участница в качестве наставника. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГолосКонстантин МеладзеПолина Гагаринаслепые прослушивания
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я ждал именно этого голоса»: Константин Меладзе обратился к участнице «Голоса»
Интересно?
Поделись с друзьями: