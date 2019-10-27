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Манучаров объяснил, почему родные Заворотнюк не просят финансовой помощи

По слова актера, у его коллеги очень состоятельная семья.

Манучаров объяснил, почему родные Заворотнюк не просят финансовой помощи
Заворотнюк борется с серьезной болезнью/http://globallookpress.com

Актер Вячеслав Манучаров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему родные актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелой болезнью, не просят никакой финансовой помощи.

Вячеслав Манучаров. Фото
Манучаров заявил, что у Заворотнюк состоятельная семья/globallookpress.com

«Никакие деньги там не нужны. Они — состоятельная семья. У них есть деньги, у них есть врачи. Им нужна только тишина, спокойствие, и чтобы их никто не трогал. Дайте зажить, зажить, зажить», — сказал Вячеслав Манучаров.

Он также отметил, что будет с нетерпением будет ждать каких-то комментариев от самой Анастасии Заворотнюк, которую очень сильно любит.

«Я очень надеюсь, что Настя в скором времени выйдет в какое-нибудь пространство и даст какой-то комментарий. Давайте молиться за это, поддерживать ее», — заявил актер.

Напомним, что родные Анастасии Заворотнюк только недавно рассказали, что актриса действительно борется с болезнью. Какой именно диагноз они не пояснили, но сейчас уже нет никаких сомнений, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» серьезно больна и нуждается в помощи.

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Манучаров объяснил, почему родные Заворотнюк не просят финансовой помощи
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