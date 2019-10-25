Ирина Хонда понимает нежелание Заворотнюк рассказывать о болезни

Супруга заслуженного артиста России Виктора Проскурина Ирина Хонда в эфире программы «Пусть говорят» поддержала актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием. Она прекрасно понимает, почему звезда сериала «Моя прекрасная няня» хранит молчание.

«Я вот бы что сказала по этому поводу: а какую цель ты ставишь, рассказывая, что тебе плохо? Ты манифестируешь, чтобы тебя пожалели, или ты становишься примером, как справиться с этим», — заявила Ирина Хонда.

больше по теме Заворотнюк активно поддерживают россияне, у которых выявили онкологию В адрес актрисы поступают сотни писем со всей страны.

Она напомнила ситуацию с певицей Жанной Фриске. Исполнительница, как она отметила, боролась как могла с болезнью, но все же проиграла. Как заметила Хонда, Заворотнюк сама может решать, надо или нет ей делиться с публикой своими проблемами.

Также Хонда поддержала близких актрисы, которым очень непросто в данный момент. Она заявила, что несколько лет назад у ее супруга врачи также обнаружили рак. Семья пережила непростое время. При этом она заметила, что супруг не хотел, чтобы кто-то навещал его в больнице. С родными он общался исключительно по телефону.

Напомним, что родственники Анастасии Заворотнюк крайне неохотно рассказывают о болезни звезды. Лишь недавно стало точно известно, что у актрисы проблемы со здоровьем. Теперь всю информацию об актрисе можно узнать на официальной страничке звезды. Ведет ее дочь Анна. Ранее она нелестно высказывалась в адрес журналистов, которые распространяют сплетни о ее матери.