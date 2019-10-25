НОВОСТИ

Ирина Хонда понимает нежелание Заворотнюк рассказывать о болезни

Жена Виктора Проскурина высказала слова поддержки в адрес актрисы.

Ирина Хонда понимает нежелание Заворотнюк рассказывать о болезни
Заворотнюк борется с тяжелой болезнью/http://globallookpress.com

Супруга заслуженного артиста России Виктора Проскурина Ирина Хонда в эфире программы «Пусть говорят» поддержала актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием. Она прекрасно понимает, почему звезда сериала «Моя прекрасная няня» хранит молчание.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием/http://globallookpress.com

«Я вот бы что сказала по этому поводу: а какую цель ты ставишь, рассказывая, что тебе плохо? Ты манифестируешь, чтобы тебя пожалели, или ты становишься примером, как справиться с этим», — заявила Ирина Хонда.

Она напомнила ситуацию с певицей Жанной Фриске. Исполнительница, как она отметила, боролась как могла с болезнью, но все же проиграла. Как заметила Хонда, Заворотнюк сама может решать, надо или нет ей делиться с публикой своими проблемами.

Также Хонда поддержала близких актрисы, которым очень непросто в данный момент. Она заявила, что несколько лет назад у ее супруга врачи также обнаружили рак. Семья пережила непростое время. При этом она заметила, что супруг не хотел, чтобы кто-то навещал его в больнице. С родными он общался исключительно по телефону.

Напомним, что родственники Анастасии Заворотнюк крайне неохотно рассказывают о болезни звезды. Лишь недавно стало точно известно, что у актрисы проблемы со здоровьем. Теперь всю информацию об актрисе можно узнать на официальной страничке звезды. Ведет ее дочь Анна. Ранее она нелестно высказывалась в адрес журналистов, которые распространяют сплетни о ее матери.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиВиктор ПроскуринИрина ХондаПрограмма "Пусть говорят"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ирина Хонда понимает нежелание Заворотнюк рассказывать о болезни
Интересно?
Поделись с друзьями: