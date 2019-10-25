Отсутствие снимков больной Заворотнюк объяснили неудачной пластикой

А пользователи социальных сетей все чаще называют историю с онкологией актрисы фейком.

Новыми неожиданными подробностями жизни Анастасии Заворотнюк со ссылкой на собственные источники поделилось издание Bimru. Журналисты утверждают, что родственники «прекрасной няни» не распространяют фотографии звезды всего-то из-за того, что артистка сделала неудачную пластику. И, мол, поэтому ее скрывают в ожидании, пока Заворотнюк снова не придет в состояние узнаваемости.

Это предположение, пишет издание, хорошо подтверждает тот факт, что, например, родные Жанны Фриске делились с общественностью фотографиями больной певицы. При этом все больше пользователей социальных сетей постепенно приходя ко мнению, что болезнь Анастасии – и вовсе фейк, что-то непонятное и запутанное, как отравление Алибасова «Кротом».

Кстати, ранее прояснить ситуацию и не нагнетать обстановку призвал родных Заворотнюк продюсер Иосиф Пригожин, отмечая, что родня создала вокруг актрисы «ужасный ажиотаж».

Напомним, впервые о серьезных проблемах со здоровьем звезды сериала «Моя прекрасная няня» стало известно летом этого года. Примерно в это же время она пропала из поля зрения общественности.