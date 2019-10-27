НОВОСТИ

Андрей Ургант хотел спасти от алкоголизма Дмитрия Марьянова

По словам актера, он не успел встретиться с товарищем.

Андрей Ургант хотел спасти от алкоголизма Дмитрия Марьянова
Ургант пытался спасти Марьянова, но опоздал/http://globallookpress.com

Актер Андрей Ургант в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что хотел серьезно поговорить с актером Дмитрием Марьяновым, который скончался чуть больше двух лет назад. В последние годы он сильно пил, что и стало одной из причин смерти.

Дмитрий Марьянов. Фото
Марьянов страдал от алкоголизма/http://globallookpress.com

«Меня попросили поговорить с Димкой, но я опоздал буквально на день-два. Когда стал искать Диму, то его уже след простыл, а вскоре пришла новость, что он умер», — заметил Андрей Ургант.

Как сказал актер, он и сам в свое время прошел через алкоголизм. Кроме того, из-за пагубной привычки умер его очень близкий друг актер Андрей Краско. «Алкоголизм – страшное заболевание. Оно, по сути, неизлечимо. Даже я сейчас остаюсь алкоголиком, не выпивая. Знаю, что Димка сильно мучался», — сказал Андрей Ургант.

При этом актер подчеркнул, что Дмитрий Марьянов в любом случае очень порядочный человек. Но факт, что он любил выпить неоспорим и глупо сегодня рассуждать об обратном.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей КраскоАндрей УргантДмитрий МарьяновКсения Бикпрограмма "Звезды сошлись"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Андрей Ургант хотел спасти от алкоголизма Дмитрия Марьянова
Интересно?
Поделись с друзьями: