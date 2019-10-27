Андрей Ургант хотел спасти от алкоголизма Дмитрия Марьянова

По словам актера, он не успел встретиться с товарищем.

Актер Андрей Ургант в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что хотел серьезно поговорить с актером Дмитрием Марьяновым, который скончался чуть больше двух лет назад. В последние годы он сильно пил, что и стало одной из причин смерти.

«Меня попросили поговорить с Димкой, но я опоздал буквально на день-два. Когда стал искать Диму, то его уже след простыл, а вскоре пришла новость, что он умер», — заметил Андрей Ургант.

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Как сказал актер, он и сам в свое время прошел через алкоголизм. Кроме того, из-за пагубной привычки умер его очень близкий друг актер Андрей Краско. «Алкоголизм – страшное заболевание. Оно, по сути, неизлечимо. Даже я сейчас остаюсь алкоголиком, не выпивая. Знаю, что Димка сильно мучался», — сказал Андрей Ургант.

При этом актер подчеркнул, что Дмитрий Марьянов в любом случае очень порядочный человек. Но факт, что он любил выпить неоспорим и глупо сегодня рассуждать об обратном.