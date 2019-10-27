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Бесплатный памятник Караченцову появится на Троекуровском кладбище

На надгробии артист будет запечатлен в одной из лучших своих ролей.

Бесплатный памятник Караченцову появится на Троекуровском кладбище
Фото: Globallookpress.com

Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище в Москве в субботу, 27 октября. В этот день артисту могло бы исполниться 75 лет.

На гранитное надгробие будет нанесен портрет знаменитого актера в образе графа Резанова из спектакля «Юнона и Авось». Над его головой поместят надпись «Ленком», на постаменте выгравируют его знаменитые слова из роли: «Прости меня земля, что я тебя покинул».

«Сцена, которая откроется всем, кто придет в этот день на кладбище: сцена в самом конце спектакля, когда граф Резанов — роль, которую играл отец — умирая, на коленях молится и просит прощения за то, что уже не сможет выполнить то, что обещал своей родине. Из всех сюжетов, о которых мы думали, готовясь к заказу памятника, этот, как нам кажется, самый удачный», — приводит РИА «Новости» слова сына артиста, Андоея Караченцова.

Николай Караченцов ушел из жизни в минувшем году, не дожив одного дня до своего дня рождения. Причиной смерти стало онкологическое заболевание и, развившиеся в последствии, отказ почек и пневмония.

Осенью нынешнего года супруга Караченцова, Людмила Поргина, рассказала, что одна из ритуальных компаний пообещала изготовить памятник для артиста абсолютно бесплатно. «Мы рады и надеемся, что будет очень красиво», — сказала тогда вдова.

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МоскваНиколай КараченцовпамятникТроекуровское кладбище
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Бесплатный памятник Караченцову появится на Троекуровском кладбище
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