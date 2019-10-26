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Успенская объяснила, почему отказала любимому в 18 лет

По словам певицы, молодой человек смог ее по-настоящему шокировать.

Успенская объяснила, почему отказала любимому в 18 лет
Успенская вспомнила неудачный сексуальный опыт/globallookpress.com

Певица Любовь Успенская в эфире шоу «Бар в большом городе», которое ведет Ирина Чеснокова, вспомнила забавный эпизод из своей молодости. В 18 лет она встречалась с парнем, который ей очень нравился.

Любовь Успенская. Фото
Успенская отказала любимому в 18 лет/http://globallookpress.com

«Когда мне было 18 лет, я познакомилась с красивым парнем. Ну просто красавец. Он был сыном крутого чиновника из райкома партии. Месяц мы встречались. Сейчас дают с первой минуты, а я держалась месяц», — заметила певица.

Как она сказала, все-таки наступил день, когда ей нужно было отдаться. «Мы приехали к моей подруге. Она расстелила свежую простынь. Я подумала: «Ну все, сейчас это случится».

Однако дальше события разворачивались по странному сценарию. «Он мне сказал: «Ты можешь сесть ко мне на руки и посрать». Я очень испугалась. А еще у него был маленький член. Я боюсь маленьких членов, как огня. Это еще хуже, чем говно. Я поняла, что я зря провела с ним этот месяц», — заявила «королева русского шансона».

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Ирина ЧесноковаЛюбовь УспенскаяШоу "Бар в большом городе"
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Успенская объяснила, почему отказала любимому в 18 лет
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