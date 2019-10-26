Успенская объяснила, почему отказала любимому в 18 лет

Певица Любовь Успенская в эфире шоу «Бар в большом городе», которое ведет Ирина Чеснокова, вспомнила забавный эпизод из своей молодости. В 18 лет она встречалась с парнем, который ей очень нравился.

«Когда мне было 18 лет, я познакомилась с красивым парнем. Ну просто красавец. Он был сыном крутого чиновника из райкома партии. Месяц мы встречались. Сейчас дают с первой минуты, а я держалась месяц», — заметила певица.

больше по теме Любовь Успенская решила переквалифицироваться из певицы в баянистку Исполнительница пообещала в ближайшее время дать концерт по этому поводу.

Как она сказала, все-таки наступил день, когда ей нужно было отдаться. «Мы приехали к моей подруге. Она расстелила свежую простынь. Я подумала: «Ну все, сейчас это случится».

Однако дальше события разворачивались по странному сценарию. «Он мне сказал: «Ты можешь сесть ко мне на руки и посрать». Я очень испугалась. А еще у него был маленький член. Я боюсь маленьких членов, как огня. Это еще хуже, чем говно. Я поняла, что я зря провела с ним этот месяц», — заявила «королева русского шансона».