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Любовь Успенская призналась, что не носит трусы и лифчики

Звезда рассказала о своих главных жизненных ошибках.

Любовь Успенская призналась, что не носит трусы и лифчики
Успенская не носит трусы и лифчики/globallookpress.com

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Бар в большом городе» заявила, что не носит трусы и лифчики. Во время программы разговор зашел о том, убивала ли в своей жизни «королева русского шансона» людей.

Любовь Успенская. Фото
Успенская не носит трусы и лифчики/globallookpress.com

«Вы убивали людей?» — спросила ее ведущая Ирина Чеснокова.

«Ну можно убивать по-разному. Можно застрелить, а можно убить своим презрением. Это еще и хуже. Я хочу рассказать про покупки необдуманные. У меня случались несуразные покупки. У меня в жизни было две ошибки. Я покупаю белье красивое. Это очень красиво. Но я не ношу ни трусы, ни лифчики. Они просто у меня лежат дома. А еще я приобрела песни на стихи Резника. Там была песня «Кабриолет», которую пою только иногда. Остальные песни просто лежат. Я их не пою», — заявила Любовь Успенская.

«А ты в трусиках сейчас?» — неожиданно спросила Любовь Успенская ведущую. «А я без», — ответила она про себя, чем вызвала смех собравшихся в зале зрителей.

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Тэги:

Ирина ЧесноковаЛюбовь УспенскаяШоу "Бар в большом городе"
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Любовь Успенская призналась, что не носит трусы и лифчики
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