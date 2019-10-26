Родные «Иванушки» Олега Яковлева написали заявление на его подругу

Родные музыканта группы «Иванушки» Олега Яковлева, который ушел из жизни чуть больше двух лет назад, написали заявление на его подругу Александру Куцевол. Дело сейчас рассматривается в прокуратуре. Оно заведено по статьям «Мошенничество» и «Подделка» документов.

Как заявила племянница артиста Татьяна Яковлева, после смерти Олега всплыло завещание. По нему все свою недвижимость в Москве, Черногории и Болгарии он завещал другу юности Роману Радову и племяннице. Фамилии Александры Куцевол, которая никогда не была женой Яковлева, в завещании не было.

Между тем Куцевол не спешит покидать стены квартиры, которая принадлежит Яковлеву. Отмечается, что только антиквариата там на огромную сумму. Куцевол, как заметила племянница, предъявила два свидетельства о браке. Одно из крохотного городка Чачак в Сербии, а второе — из Белграда. Она уверяет, что они с Яковлевым успели сыграть свадьбу.

Как сказала племянница, Куцевол подделала документы. Ей может теперь грозит до десяти лет лишения свободы и крупный денежный штраф в миллион рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Олег Яковлев больше десяти лет состоял в группе «Иванушки». Он пришел на смену Игорю Сорину, который скончался в 1998 году. Олег смог быстро покорить сердца фанатов легендарного коллектива. В последние годы жизни музыкант сильно пил. У него разыгралась пневмония, которая и стала причиной смерти. Врачи, к сожалению, не смогли спасти талантливого певца.