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Родные «Иванушки» Олега Яковлева написали заявление на его подругу

Александра Куцевол может угодить за решетку по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов».

Родные «Иванушки» Олега Яковлева написали заявление на его подругу
Родные Яковлева написали заявление на его подругу/http://globallookpress.com

Родные музыканта группы «Иванушки» Олега Яковлева, который ушел из жизни чуть больше двух лет назад, написали заявление на его подругу Александру Куцевол. Дело сейчас рассматривается в прокуратуре. Оно заведено по статьям «Мошенничество» и «Подделка» документов.

Группа "Иванушки". Фото
Яковлев ушел из жизни два года назад/http://globallookpress.com

Как заявила племянница артиста Татьяна Яковлева, после смерти Олега всплыло завещание. По нему все свою недвижимость в Москве, Черногории и Болгарии он завещал другу юности Роману Радову и племяннице. Фамилии Александры Куцевол, которая никогда не была женой Яковлева, в завещании не было.

Между тем Куцевол не спешит покидать стены квартиры, которая принадлежит Яковлеву. Отмечается, что только антиквариата там на огромную сумму. Куцевол, как заметила племянница, предъявила два свидетельства о браке. Одно из крохотного городка Чачак в Сербии, а второе — из Белграда. Она уверяет, что они с Яковлевым успели сыграть свадьбу.

Как сказала племянница, Куцевол подделала документы. Ей может теперь грозит до десяти лет лишения свободы и крупный денежный штраф в миллион рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Олег Яковлев больше десяти лет состоял в группе «Иванушки». Он пришел на смену Игорю Сорину, который скончался в 1998 году. Олег смог быстро покорить сердца фанатов легендарного коллектива. В последние годы жизни музыкант сильно пил. У него разыгралась пневмония, которая и стала причиной смерти. Врачи, к сожалению, не смогли спасти талантливого певца.

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Александра Куцеволгруппа "Иванушки"Олег ЯковлевРоман РадовТатьяна Яковлева
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Родные «Иванушки» Олега Яковлева написали заявление на его подругу
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