Андреев рассказал о запоях «Иванушек», стоивших жизни Яковлеву

Солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев в студии программы «Судьба человека», которая выходит на телеканале «Россия-1», рассказал, что было время, когда все они в коллективе очень сильно выпивали. Причем тогда музыканты не отдавали себе отчет, что собственноручно роют себе могилу.

«Мы не обращали внимание на тот факт, что стали выпивать каждый день. Веселье, сцена, посиделки до утра. Мы поздно ложились и рано вставали. Мы забыли, что артист – это все-таки не робот. Пили после каждого концерта. И так изо дня в день», — заявил он.

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В студии программы также появилась супруга музыканта Лола Андреева. Она вспомнила, как у мужа была страшная тахикардия с утра после запоев. Он спрашивал ее, умрет или нет. Она разговаривала с ним. Пыталась объяснить, что хотя бы с крепким алкоголем надо завязывать. Певец действительно перешел на вино. Но пил до такого состояния, что не мог держаться на ногах.

Впрочем, сам Андреев смог вовремя остановиться. А вот другой солист коллектива Олег Яковлев продолжал выпивать. Даже уйдя из группы в 2013 году, он не избавился от пагубной привычки. «Для нас новость, что Олег в больнице, стала настоящим шоком. Как гром среди ясного неба. Мы поняли, что он в ужасном состоянии, но сделать ничего было уже нельзя», — сказал музыкант.