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Андреев рассказал о запоях «Иванушек», стоивших жизни Яковлеву

По словам музыканта, они вели очень разгульную жизнь.

Андреев рассказал о запоях «Иванушек», стоивших жизни Яковлеву
Солисты "Иванушек" вели разгульный образ жизни/globallookpress.com

Солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев в студии программы «Судьба человека», которая выходит на телеканале «Россия-1», рассказал, что было время, когда все они в коллективе очень сильно выпивали. Причем тогда музыканты не отдавали себе отчет, что собственноручно роют себе могилу.

Кирилл Андреев
Андреев признался, что «Иванушки» много пили/globallookpress.com

«Мы не обращали внимание на тот факт, что стали выпивать каждый день. Веселье, сцена, посиделки до утра. Мы поздно ложились и рано вставали. Мы забыли, что артист – это все-таки не робот. Пили после каждого концерта. И так изо дня в день», — заявил он.

В студии программы также появилась супруга музыканта Лола Андреева. Она вспомнила, как у мужа была страшная тахикардия с утра после запоев. Он спрашивал ее, умрет или нет. Она разговаривала с ним. Пыталась объяснить, что хотя бы с крепким алкоголем надо завязывать. Певец действительно перешел на вино. Но пил до такого состояния, что не мог держаться на ногах.

Впрочем, сам Андреев смог вовремя остановиться. А вот другой солист коллектива Олег Яковлев продолжал выпивать. Даже уйдя из группы в 2013 году, он не избавился от пагубной привычки. «Для нас новость, что Олег в больнице, стала настоящим шоком. Как гром среди ясного неба. Мы поняли, что он в ужасном состоянии, но сделать ничего было уже нельзя», — сказал музыкант.

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«Иванушки International»группа "Иванушки"Кирилл АндреевОлег ЯковлевПрограмма "Судьба человека"

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Андреев рассказал о запоях «Иванушек», стоивших жизни Яковлеву
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