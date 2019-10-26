Стал известен заработок Елены Малышевой от бизнес-проектов

Телеведущая Елена Малышева серьезно зарабатывает на своих бизнес-проектах. Она, как выяснили журналисты, является учредителем сразу пяти компаний. Среди них «Медицинский центр Елены Малышевой», «Здоровье инфо», «ПМ партнеры», YVM Corporation и «Диета Елены Малышевой». Кстати, последний бизнес-проект приносит больше всего прибыли известной ведущей. Только в прошлом году компания заработала 65 миллионов рублей. Фирма продаёт коробки с наборами продуктов для людей, у которых есть лишний вес. Стоимость одной такой коробочки колеблется от двенадцати до двадцати тысяч рублей.

А вот клиника Елены Малышевой только в прошлом году начала приносить прибыль. За 2018 год удалось заработать около двух миллионов рублей. Ранее убытки составляли в районе 35 миллионов рублей.

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Два рекламных агентства Малышевой работают по-разному. Если одно, «ПМ Партнеры», несло убытки в размере 123 тысяч рублей, то второе, YVM Corporation, работало в плюс — около 23 миллионов рублей.

Медиапортал «Здоровье инфо» также приносит прибыль. На нем Малышева заработала 15 миллионов рублей. Кстати, в данном бизнес-проекте ей активно помогают ее сыновья, сообщает журнал «Секрет фирмы».