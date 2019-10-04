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Елена Малышева поторопила Родиона Газманова с женитьбой

В передаче «Жить здорово!» музыкант уточнил, точно ли он пришел на ту программу.

Елена Малышева поторопила Родиона Газманова с женитьбой
Родион Газманов/Фото: https://www.instagram.com/p/B28ylUvg1xO/

Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева намекнула гостю Родиону Газманову на необходимость жениться побыстрее. Врач позвала музыканта стать участником программы, посвященной половой жизни 40-летнего мужчины. В самом начале ведущая задала Родиону вопрос, почему он до сих пор не стал семейным человеком. Газманов поспешил уточнить, что пока что «не сложилось» — он еще не нашел ту самую девушку.

«Вы знаете, я слышал, что когда к мужчине приближаются его 40, пора завязывать с красивыми, юными девушками и нужно искать ту, которая сможет распознать первые признаки инсульта», — пошутил артист.

Чуть позже Малышева продолжила гнуть свою линию и уточнила, собирается ли Родион вообще жениться. Гость же поспешил отшутиться вновь и уточнил: «Я точно на ту программу пришел?». Гендельман же вступился за соведущую:

«Мы можем посоветовать, как с медицинской точки зрения выбрать жену. Но мы не можем быть свахами».

В течение последующих нескольких минут Малышева активно уточняла у ничего не подозревающего Родиона, что за девушку он привел. Музыкант же парировал, что его спутница – коллега по работе, с которой он выступает на сцене в течение пяти лет, и она уже замужем. Довершилось все вопросом, как мама Газманова относится к тому, что артист до сих пор не обзавелся семьей. Родион резюмировал: его родительница радуется его успехам и успокаивает – сыну можно не торопиться, он точно все успеет. «Мама, все будет хорошо», — довершил он.

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«Жить здорово!»бракГазмановЕлена МалышеваРодион ГазмановСвадьба
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Елена Малышева поторопила Родиона Газманова с женитьбой
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