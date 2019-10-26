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Петров отогревался в тазике с горячей водой на съемках «Текста»

Как сказал актер, приходилось работать в очень морозную погоду.

Петров отогревался в тазике с горячей водой на съемках «Текста»
Петров вспомнил неприятную сцену на съемках "Текста"/http://globallookpress.com

Актер Александр Петров, который сыграл главную роль в нашумевшем фильме «Текст», рассказал на встрече со своими поклонниками в Перми о работе над картиной. По его словам, съемки проходили на улицах Москвы, на вокзалах, в электричках. Никакую массовку во время работы над лентой не задействовали.

Александр Петров. Фото
Петров поделился неприятной сценой из «Текста»/http://globallookpress.com

Как сказал Петров, одной из самых тяжелых сцен были съемки в канализации. По сюжету, его партнер Иван Янковский умирает. Коллеге пришлось лежать неподвижно в обычной одежде. На улице в это время было порядка тридцати градусов ниже ноля.

«В итоге нам организовали тазик с горячей водой, в которой мы с Ваней вместе стояли и грелись», — заметил Александр Петров.

Через какое-то время актеру пришлось надеть тот самый свитер, в котором он был в фильме, для съемок клипа рэпера Басты. Как он сказал, на него сразу нахлынули неприятные воспоминания. Он вспомнил промозглую погоду и тот ад, в котором оказался его герой. Петров также заметил, что картину он посмотрел уже шесть раз, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Александр ПетровИван ЯнковскийПермьФильм "Текст"
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Петров отогревался в тазике с горячей водой на съемках «Текста»
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