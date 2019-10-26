Симоньян пожаловалась на сложности первых дней после родов

Известная журналистка Маргарита Симоньян в Instagram опубликовала первую фотографию после родов. Напомним, что неделю назад она родила третьего ребенка от телеведущего Тиграна Кеосаяна. На свет появилась дочь Маро. Надо сказать, что пока еще Маргарита Симоньян не пришла в форму. У нее есть лишний вес, что неудивительно после родов. Напомним, что в этом году известной журналистке исполнилось уже 39 лет.

Симоньян поблагодарила всех своих подписчиков за теплые поздравления. Именно они помогли ей справиться со сложностями первых дней после родов.

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«Я тоже хочу помочь недавно родившим мамочкам справиться с их сложностями. Я знаю, и все вы знаете, как может быть тяжело купить все нужное для ребенка, если в семье считают каждую копейку. Нужно тысяч 30. А лучше — 50. Не у всех они есть», — заявила Маргарита Симоньян.

Также журналистка сказала, что поможет тем мамам, у которых есть сложности с деньгами и которые недавно родили ребенка. Она отметила, что хочет таким способом сказать спасибо Богу за свою здоровую девочку и легкие роды.