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Симоньян попросила мир быть добрее к своей новорожденной дочери

Для телеведущей это уже третий ребенок.

Симоньян попросила мир быть добрее к своей новорожденной дочери
Маргарита Симоньян. Фото Global look press

19 октября у Тиграна Кеосаяна и Маргариты Семоньян родилась дочь Маро. Девочка весом в 3 кг и 50 грамм и ростом 51 см, как и многие младенцы предпочла появиться на свет в полночь, а точнее в 00 часов 17 минут. Растроганные родители, как только отошли от радостного шока, тут же сообщили в социальных сетях о пополнении в их семье.

«Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая», — написала в Instagram Маргарита.

Из этого послания стало известно, что девочке дали фамилию матери.

У Маргариты Маро – третий ребенок, у нее уже есть дочь Марьяна и сын Баграт. А для Тиграна новорожденная стала уже пятой наследницей. Две дочери Александра и Ксения у него появились в браке с актрисой Аленой Хмельницкой.

Маленькую Маро и ее родителей поздравили многочисленные звездные друзья.

«Добро пожаловать в наш мир, милая девочка Маро! У тебя отличные родители и прекрасная семья. Все очень любят тебя! И мир прекрасен! Здоровья девочке, маме и всей семье», — написала Елена Малышева в блоге Симоньян.

«Поздравляю, мамуленька. И доченьке – здоровья», — отметилась на страничке Ковальчук.

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Симоньян попросила мир быть добрее к своей новорожденной дочери
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