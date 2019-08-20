Лиза Боярская показала подросших детей

Тема номер один для обсуждения этим летом – отсутствие этого самого лета. Погода россиян не баловала особо ни жарой, ни солнечными днями. Вот скоро уже и календарное лето закончится. Запомнить, каким оно было, решила Лиза Боярская вместе со своими сыновьями – Андреем и Григорием. Этому артиста посвятила одну из своих публикаций в Instagram.

«Последние денечки лета. Как оно всегда фантастически быстро пролетает», — написала Лиза под фотографией, на которой со спины сняты ее сыновья у берега реки.

Подписчики отметили, что кадр у звезды получился «почти левитановский», и, конечно, обсудили погоду.

Впрочем, часть комментаторов отметили, что мальчики звезды заметно вытянусь и выросли.

Напомним, не так давно артистка назвала встречу со своим будущим мужем, актером Максимом Матвеевым, лучшим событием в жизни.