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Лиза Боярская показала подросших детей

Звездная семья почти попрощалась с летом.

Лиза Боярская показала подросших детей
ЕЛИЗАВЕТА БОЯРСКАЯ. ФОТО: INSTAGRAM.COM/LIZAVETABO/

Тема номер один для обсуждения этим летом – отсутствие этого самого лета. Погода россиян не баловала особо ни жарой, ни солнечными днями. Вот скоро уже и календарное лето закончится. Запомнить, каким оно было, решила Лиза Боярская вместе со своими сыновьями – Андреем и Григорием. Этому артиста посвятила одну из своих публикаций в Instagram.

«Последние денечки лета. Как оно всегда фантастически быстро пролетает», — написала Лиза под фотографией, на которой со спины сняты ее сыновья у берега реки.

Подписчики отметили, что кадр у звезды получился «почти левитановский», и, конечно, обсудили погоду.

Впрочем, часть комментаторов отметили, что мальчики звезды заметно вытянусь и выросли.

Напомним, не так давно артистка назвала встречу со своим будущим мужем, актером Максимом Матвеевым, лучшим событием в жизни.

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детизвездная семьялетоЛиза БоярскаяМаксим Матвеев

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Лиза Боярская показала подросших детей
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