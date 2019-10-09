Только венчание: Лолита призналась, что готова к новым отношениям

Лолита Милявская прожила в браке с Дмитрием Ивановым, который на 12 лет её младше, почти 10 лет. Однако этим летом супруги объявили, что расстаются: «Отдалились друг от друга». Разошлись мирно без измен и скандалов, просто в один прекрасный момент Дмитрий сказал, что уходит…

Развод с мужем Лолита переживала тяжело, даже не сдержала слёз на репетициях «Новой волны» в Сочи. Свои эмоции певица объяснила тем, что все еще надеялась «склеить разбитую чашку» семейного счастья. Однако буквально через два месяца Милявскую не узнать – она похорошела и постройнела, а самое главное, слезы на глазах высохли. Шутит, что теперь готова к новому штампу о браке, ведь в паспорте еще много места.

больше по теме Лолита Милявская объяснила, почему ей не нужен муж Певица продемонстрировала на видео в соцсети необычный подарок.

Лолита поделилась секретами преображения и говорит, что восстановиться ей помогли проверенные доктора.

«Всем советую: если пошли набор веса, депрессия, потеря сна — бегом к докторам», — советует Милявская.

Одним из показателей, которые удалось привести в норму, стал вес. По словам близкого друга певицы, модельера Игоря Гуляева, Лолита постройнела в талии на 14 см. Сама певица признается, что начала заниматься собой еще до развода. И потеря лишних сантиметров — результат почти пяти месяцев лечения.

Дочь Ева, которая живет с бабушкой в Киеве и учится на филологическом факультете, развод мамы деликатно комментировать не стала.

Дмитрий Иванов стал пятым мужем Лолиты Милявской. Певица говорит, что была счастлива в этом браке семь лет. Но даже после тяжелого разрыва она готова к встрече с «прекрасным партнером».

«Неважно, будет ли он мужем или нет – к штампу в паспорте я отношусь спокойно. Единственная форма брака, которую я признаю, — это венчание. Это очень ответственно, и я еще не совершала этот обряд, но надеюсь, что в моей жизни обязательно встретится мужчина, с которым нас соединят небеса», — поделилась Лолита с «Комсомольской правдой».

Кстати, пока певица только готовится к новым отношениям, 44-летний спортсмен завел роман с косметологом. Он появился на свадьбе друзей в компании новой возлюбленной, сообщает сайт OA.