Поклонники ликуют: Дакота воссоединится с Соколовским ради дочери

Бывшие супруги отметят день рождения дочери вместе - на радость всем.

Страница Риты Дакоты в социальной сети Instagram буквально детско-профессиональная. Трудно сказать, каких постов певицы выкладывает больше: о своем творчестве или о своей малышке, дочери Мии, которая накануне отметила свое двухлетие.

Безусловно, родители девочки устроили праздник девочке. А молодую маму с праздником поздравили еще и поклонники в Новосибирске, где вчера побывала с концертом звезда. О неожиданном сюрпризе Рита рассказала в одном из своих последних постов.

«Вчера этот флешмоб довел меня до слез. Когда весь зал Новосибирска поднял в небо шарики и надпись «С Днем Рождения, Мия»… Что это за магия?» — удивилась певица.

Кроме того, артистка призналась, что эта же добрая магия заставила ее изменить решение по поводу бывшего мужа, Влада Соколовского. С экс-супругом она договорилась о том, что как и в прошлом году, день рождения дочери они отметят дважды: один раз с мамой, другой – с папой. Но потом решила пойти дальше.

«Вчера после этого флешмоба я написала папе Мии, что жду его с родителями и 25-го тоже» — поделилась певица.

Фанаты назвали решение певицы мудрым и даже начали предполагать, мол, «неужели снова вместе?».

Напомним, недавно артистка поделилась еще одной радостной новостью. Наконец-то она исполнила мечту и купила для своей мамы шикарную квартиру.