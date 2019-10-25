Татьяна Михалкова объяснила, откуда появился долг у модного дома Зайцева

По словам супруги режиссера, творческие люди не всегда могут правильно распоряжаться своими финансами.

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна заявила, что она наслышана о возможном скором закрытии модного дома модельера Вячеслава Зайцева. Напомним, что у организации образовался огромный долг в 58 миллионов рублей. В ближайшее время заведение может быть закрыто.

«Мы, люди творческие, не всегда можем грамотно рассчитать финансы, а еще многое зависит от людей, которые тебя окружают — директоров, помощников…» — заметила Татьяна Михалкова.

В то же время она надеется, что модный дом Вячеслава Зайцева все-таки удастся спасти от разорения. Как он сказала, модельер очень многое сделал для родной страны. Жена режиссера Михалкова считает, что сейчас Зайцеву ни в коему случае нельзя волноваться. Главное, чтобы его не подводило здоровье в этой непростой ситуации.

Любопытно, что примерно полвека назад Татьяна Михалкова начинала работать моделью у Зайцева. Она даже выезжала за границу. Как считает женщина, судьба была благосклонна к модельеру на протяжении долгих лет. Не каждому человеку улыбается счастье открыть свой собственный Дом моды, сообщает «Комсомольская правда».