Сотрудники Дома моды Вячеслава Зайцева удивились, услышав о его долгах

Тем временем, Департамент имущества Москвы подал на модельера иск в суд за неуплату налогов на 58 миллионов рублей.

Совсем недавно выяснилось, что легендарный кутюрье Вячеслав Зайцев задолжал государству солидные деньги. Оказалось, модельер не выплатил налогов на 58 миллионов рублей. Именно такую сумму он должен был внести в казну за аренду Дома мод на Проспекте Мира.

Как сообщает пресса, Департамент городского имущества Москвы подал соответствующий иск в Арбитражный суд столицы. Журналисты «КП» пообщались с представителями суда и выяснили, что на рассмотрение иск еще не принят.

К слову, Вячеслав Зайцев разместил свой Дом моды в здании на Проспекте Мира 37 лет назад. Именно там расположены его производственные цеха, а также шоу-рум, где можно приобрести предметы из последних коллекций кутюрье.

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В самом же Доме моде, кажется, не слышали ни о каких налоговых задолженностях. Как сказали сотрудники предприятия журналистам, ни они, ни сам Вячеслав Михайлович не знают о долге в 58 миллионов. Как они отметили, такими вещами занимаются помощники модельера.