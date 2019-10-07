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Сотрудники Дома моды Вячеслава Зайцева удивились, услышав о его долгах

Тем временем, Департамент имущества Москвы подал на модельера иск в суд за неуплату налогов на 58 миллионов рублей.

Сотрудники Дома моды Вячеслава Зайцева удивились, услышав о его долгах
Вячеслав Зайцев. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Совсем недавно выяснилось, что легендарный кутюрье Вячеслав Зайцев задолжал государству солидные деньги. Оказалось, модельер не выплатил налогов на 58 миллионов рублей. Именно такую сумму он должен был внести в казну за аренду Дома мод на Проспекте Мира. 

Вячеслав Зайцев на праздновании собственного 80-летия
Вячеслав Зайцев на праздновании собственного 80-летия. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Как сообщает пресса, Департамент городского имущества Москвы подал соответствующий иск в Арбитражный суд столицы. Журналисты «КП» пообщались с представителями суда и выяснили, что на рассмотрение иск еще не принят. 

К слову, Вячеслав Зайцев разместил свой Дом моды в здании на Проспекте Мира 37 лет назад. Именно там расположены его производственные цеха, а также шоу-рум, где можно приобрести предметы из последних коллекций кутюрье. 

В самом же Доме моде, кажется, не слышали ни о каких налоговых задолженностях. Как сказали сотрудники предприятия журналистам, ни они, ни сам Вячеслав Михайлович не знают о долге в 58 миллионов. Как они отметили, такими вещами занимаются помощники модельера. 

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Вячеслав ЗайцевДом Модыиск в судналогинеуплата налогов
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Сотрудники Дома моды Вячеслава Зайцева удивились, услышав о его долгах
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