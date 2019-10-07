Сотрудники Дома моды Вячеслава Зайцева удивились, услышав о его долгах

Совсем недавно выяснилось, что легендарный кутюрье Вячеслав Зайцев задолжал государству солидные деньги. Оказалось, модельер не выплатил налогов на 58 миллионов рублей. Именно такую сумму он должен был внести в казну за аренду Дома мод на Проспекте Мира.
Как сообщает пресса, Департамент городского имущества Москвы подал соответствующий иск в Арбитражный суд столицы. Журналисты «КП» пообщались с представителями суда и выяснили, что на рассмотрение иск еще не принят.
К слову, Вячеслав Зайцев разместил свой Дом моды в здании на Проспекте Мира 37 лет назад. Именно там расположены его производственные цеха, а также шоу-рум, где можно приобрести предметы из последних коллекций кутюрье.
В самом же Доме моде, кажется, не слышали ни о каких налоговых задолженностях. Как сказали сотрудники предприятия журналистам, ни они, ни сам Вячеслав Михайлович не знают о долге в 58 миллионов. Как они отметили, такими вещами занимаются помощники модельера.