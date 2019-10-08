Смелая Макеева не побоялась лечь в гроб ради роли

37-летняя Анастасия Макеева вышла на сцену в образе Панночки из повести Николая Гоголя «Вий». Экс-супруга композитора и певца Глеба Матвейчука задействована в новом мюзикле вместе с Теоной Дольниковой. На личной страничке в Instagram знаменитость рассказала о том, что в последнее время поклонники все чаще стали задавать ей один и тот же вопрос: «Боится ли она ложиться в гроб?».

По словам Макеевой, она хоть и относит себя к категории мнительных людей, все-таки не испытывает каких-то острых эмоций от этого действа. Анастасия заверила, что еще в четверг, 3 октября, к ним на площадку приходил отец Василий, который освятил декорации и даже гроб, по ее личной просьбе.

В ответ на сомнения Макеевой, он заверил актрису в том, что многие священнослужители спят в гробу, «дабы помнить, что жизнь — лишь переход в иной мир».

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«Страха у меня нет… Если вы думаете, что в этой роли самое сложное лечь в гроб, то сильно ошибаетесь», — подметила Макеева.

Напомним, что актриса состояла в отношениях с Алексеем Макаровым, их роман продлился несколько лет. А с 2010 по 2016 года Макеева жила под одной крышей с Глебом Матвейчуком.