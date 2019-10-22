Родные Заворотнюк платят около ста тысяч рублей в сутки за лечение актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк платят около ста тысяч рублей в сутки за ее реабилитацию и лечение в медицинском центре на Рублевке. Нахождение в палате класса люкс обходится в сумму, чуть превышающую сорок тысяч рублей. Дополнительные услуги по реабилитации стоят в районе пятидесяти тысяч рублей.

Известно, что персонал клиники заботится о каждом пациенте. Здесь помогают каждому во время курсов лучевой и химиотерапии. Особая забота о больных между процедурами.

Сейчас главное для Анастасии Заворотнюк не допустить атрофии мышц. Много времени звезда сериала «Моя прекрасная няня» проводит в зале эрготерапии. Важно, чтобы актриса не впала в глубокую кому, сообщает НТВ.

Напомним, что ранее родные актрисы подтвердили, что она действительно проходит лечение в одной из клиник. При этом они отмечали, что звезда болеет. Правда, точный диагноз они сказать наотрез отказались. Известно, что в Сети появилась страничка, где можно узнать всю правдивую информацию о Заворотнюк. Кроме того, дочь актрисы Анна ведет страничку матери, где рассказывает о ее состоянии здоровья.