Хоакин Феникс не попал в число номинантов на «Оскар»

Несмотря на то, что окончательный, итоговый список номинантов на очередную премию «Оскар» появится только в январе 2020 года, а награждение пройдет в феврале, накануне издание IndieWire рассказало о первых номинантах на получение престижной награды от американских киноакадемиков.

Портал Teleprogramma.pro сообщал о голливудских звездах, которые могут стать обладателями премии за лучшую мужскую роль и роль второго плана. Многомиллионная армия фанатов ди Каприо, Питта, Хэнкса, Паттисона, Дефо, конечно, порадовалась за своих кумиров. Тем более, что бывший муж Анджелины Джоли никогда не получал еще такой награды, несмотря на множество удачных ролей.

А вот поклонники Хоакина Феникса, блиставшего в новом фильме «Джокер» и практически эталонно воплотившего образ маньяка, в число потенциальных счастливчиков-обладателей «Оскара» не попал. И все же, исполнитель роли Артура Флека еще может попасть шорт-лист, но только шансы на то, что ему достанется «Оскар» крайне не велики.