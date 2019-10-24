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«Оскар» интригует: Лео ди Каприо снова стал претендентом на премию

Российский фильм «Дылда», снятый режиссером Кантемиром Балаговым, будет участвовать в номинации за лучший иностранный фильм.

«Оскар» интригует: Лео ди Каприо снова стал претендентом на премию
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Globallookpress

Издание Indiewire опубликовало список голливудских актеров, которые поборются в этом году за премию «Оскар». Звезд выдвинули несколько киностудий, в том числе Sony, Netflix.

Так, Леонардо ди Каприо, Мэттью Райс, Джонатан Прайс и Роберт Паттисон названы претендентами на награду в номинации «Лучшая мужская роль». Все эти артисты снимались в одном из трех фильмов – «Однажды в… Голливуде», «Маяк» и «Два папы».
Напомним, в этом году отечественный фильм «Дылда», снятый режиссером Кантемиром Балаговым, будет участвовать в номинации за лучший иностранный фильм.

Согласно правилам киноакадемии, фильм должен быть снят в любой другой стране, но не в США. Диалоги в большей степени должны быть не на английском языке. Хронометраж картины — больше сорока минут.

Ранее Никита Михалков говорил о том, что в настоящее время очень сложно определить, какой фильм окажется победителем на том или ином международном конкурсе, поскольку все зависит в настоящее время от конъюнктуры, передает Indiewire.

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Леонардо Ди Каприо
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«Оскар» интригует: Лео ди Каприо снова стал претендентом на премию
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