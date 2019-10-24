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Звезда «Возвращения Мухтара» попросила дарить ей только варенье

24 октября актрисе Оксане Сташенко исполнилось 53 года.

Звезда «Возвращения Мухтара» попросила дарить ей только варенье
Оксана Сташенко. Фото https://www.instagram.com/oksana_stashenko/

24 октября звезда фильма «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко отмечает день рождения. В этот и другие праздники она признает только один вид подарка – баночку варенья. Об этом она рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

Оказывается, Сташенко никогда не любила презенты и не умела их принимать. «Мне всегда так жалко, что люди потратили деньги! Тем более – если это незнакомые люди», — сказала она.

По словам Оксаны, она не занимается консервацией, кроме того, очень любит морсы. Поэтому именно домашнее варенье для нее – на вес золота.

А недавно на фестивале «Амурская осень» ей преподнесли невероятное количество любимого десерта. Это до глубины души тронуло Оксану, ей было приятно, что люди узнали об этой особенности и учли ее.

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Звезда «Возвращения Мухтара» попросила дарить ей только варенье
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