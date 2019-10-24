Звезда «Возвращения Мухтара» Оксана Сташенко: «В Китае у меня есть названая мама!»

24 октября празднует свой день рождения Оксана Сташенко – мы знаем эту актрису по множеству ролей, среди которых самой запоминающейся, пожалуй, стала работа в сериале «Возвращение Мухтара».

В этом сериале Оксана играет судмедэксперта – симпатичную, милую и немножко забавную Жанетту Петровну. Мы позвонили любимой актрисе и спросили – как она собирается отмечать свой праздник, какие подарки любит? Ответ был неожиданным.

«Не люблю подарки!»

«Я не люблю подарки и не умею их принимать. Мне всегда так жалко, что люди потратили деньги! Тем более – если это незнакомые, если это люди, пришедшие на спектакль, или на съемку, или увидели меня в аэропорту и побежали что-то для меня покупать на память… И я как-то в интервью сказала и сейчас повторю: если вы очень хотите сделать мне подарок и если у вас дома есть какая-то баночка варенья, лучше подарите эту баночку малюсенькую! У меня нет возможности этим заниматься – варить варенье и делать другие заготовки, а лимонады мы не употребляем, зато пьем морс из варенья. Недавно я была на фестивале «Амурская осень», и вдруг мне принесли огромное количество варенья! Люди читали мое интервью и запомнили… Спасибо им всем большое!».

Лучшие подарки – новая роль, приз на фестивале и приглашение в Мексику

«А свой день рождения я встречу на съемочной площадке, в новой роли, — призналась Оксана. — Не могу рассказать, что за роль, но могу сказать, что она будет не комедийной, а очень серьезной. Это проект Татьяны Гнедыш, я очень много у нее снимаюсь, она позволяет мне работать во всех жанрах. И еще – она моя подруга. Кстати, хочу сказать – у меня к этому дню рождения очень много подарков. На фестивале «Амурская осень» я получила приз — Золотого журавля. В этом году я приглашена на кинофестиваль русских фильмов в Мексику. Далее, прямо в свой день рождения я снимаюсь в новом проекте, в новой роли. А вернувшись оттуда, я сразу начну сниматься в новом сезоне программы «Вкусно», так что вот такие у меня подарочки, творческие!».

«Не ждите дней рождения – можно не успеть…»

Продолжая разговор о дне рождения, Оксана Сташенко поделилась своим наблюдением: каждый год в этот день она получает множество поздравлений в соцсетях, и ей это очень приятно:

«И, конечно же, я точно знаю, что 24 октября будет, как в Новый год – неимоверное количество поздравлений, и в соцсетях в том числе. Я, конечно, не смогу на все поздравления ответить сразу, но потом обязательно всех поблагодарю. Это всегда приятно – получать тысячи поздравлений от людей. Я жалею, что не могу каждому ответить, надеюсь, никто не обидится, если я отвечу потом всем сразу. А вообще хочу сказать: не ждите, когда у кого-то из тех, кого вы любите, наступит день рождения. В любой момент подойдите и скажите о своей любви, нежности, дружбе: я тебя люблю, ты мой лучший друг, ты моя половинка… Не ждите дня рождения. Потому что можно не успеть…»

Как Оксана выучила китайский язык для роли

Оксана Сташенко снималась, помимо всего прочего, и в 30-серийном китайском фильме «История Гонконга». Трудно ли было учить китайский язык для роли? – спросили мы актрису.

«Когда я в 1996 году прилетела в Китай сниматься, мне не ставили условие – играть на китайском. Мой персонаж – добрая, замечательная девушка. Приехав в Гонконг, она влюбилась сразу и в кухню китайскую, и во всех людей. Как адвокат, она всегда защищала китайцев, но всегда проигрывала, потому что у англичан тогда невозможно было выиграть».

Актриса вспоминает, что необъяснимую любовь к Китаю и всему китайскому она почувствовала сразу, как только вышла из самолета:

«Вы знаете, когда я впервые вышла на трап самолета в Пекине, я почему-то вдруг почувствовала, будто я вернулась, будто это очень знакомое и родное для меня место. Я полюбила мгновенно буквально все! С первой минуты знакомства полюбила переводчика, — эта женщина работала профессором русского языка, она стала моей названой мамой».

Оксане было важно выучить язык:

«С первого же мгновения я решила – хочу их понимать и хочу, чтобы меня понимали! Я завела себе блокнотики, выписывала и заучивала фразы. Но не ожидала, насколько китайский язык труднее любого из европейских. Он оказался «тоновым», музыкальным. Один звук, например, произносится в 4 разных тональностях, и каждое имеет свое значение. А я – человек музыкальный. И я никогда не боялась ошибиться. Наверное, главное – захотеть, и тогда это очень просто и легко. Когда я уже все понимала и свободно общалась, сидя за столом с китайцами, — это вызывало у них восторг».

«Сучжоу намного круче Венеции!»

Какие места в Китае вы любите больше всего?

«В Пекине есть удивительное место – Летний дворец императрицы. Он мне очень-очень нравится. Потом есть фантастический город Сучжоу. Его неправильно называют восточной Венецией. В Венеции и в помине не было такого. Дикие племена бегали по Европе, когда за 5 тысяч лет до нашей эры образовался поселок Сучжоу, где производили шелк. Этот поселок был весь в каналах, и дома строились из камня, покрывались красивой черепицей. Каналы – потому, что водный транспорт был самым дешевым, и шелк из Сучжоу распространялся по всему миру. Так что это Венеция, наоборот, — это «западный Сучжоу». Этот город – музей под открытым небом».

«Их дома – учебник по фэн-шуй!»

«В городе Ханчжоу, недалеко от Сучжоу, есть «Сад вежливого чиновника», — продолжает вспоминать Оксана. — Этот город – столица чая, оттуда зеленый чай пошел по всему миру. Мы сами собирали чайные листики. Этот город – самое лучшее место на Земле! В Китае до сих пор живет народность наси, у них царит матриархат. Китайское правительство платит всем наси зарплату, чтобы они соблюдали свой уклад жизни, и они живут в своих усадьбах, сохранивших вид с древнейших времен. С 11 утра и до 6 вечера их усадьбы работают как музеи. Они показывают свой быт, и это очень интересно. Их дома – это просто учебник по фэн-шуй!».

Город мостов и несравненный Пекин

По словам Оксаны Сташенко, ее буквально потряс город Чунцин:

«Это город мостов, 23 моста соединяют несколько берегов, там несколько рек протекает. А еще это город туманов, а еще там много горячих источников. А еще в этом городе метро проходит прямо внутри жилых домов, и это потрясающе! Ну а Пекин я знаю, пожалуй, так же хорошо, как Москву. Мне там очень комфортно, я расслабляюсь в Пекине, чувствую себя в полной безопасности, будто я вернулась в знакомое с детства место».

Мы поздравляем Оксану Сташенко с днем рождения и желаем оставаться такой же позитивной, интересной и доброжелательной, открытой для общения!