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Олейников дал Кляверу и Костюшкину 80 тысяч долларов на первые клипы

Как сказал сын юмориста, отец отдал ему всю наличность.

Олейников дал Кляверу и Костюшкину 80 тысяч долларов на первые клипы
Олейников дал Кляверу денег на первые клипы/http://globallookpress.com

Музыкант Денис Клявер признался, что деньги на первые клипы их дуэту со Стасом Костюшкиным «Чай вдвоем» давал его отец, ведущий программы «Городок» Илья Олейников, который умер от рака легких. Причем это была достаточно солидная сумма по тем временам – порядка 80 тысяч долларов. Как сказал Клявер, отец отдал ему практически все деньги, которые у него были на тот момент.

Группа "Чай вдвоем". Фото
Олейников помогал Кляверу снимать клипы/globallookpress.com

«Но мы ему их вернули через год-полтора. Это был вопрос принципа. Я прекрасно осознавал, что отец давал эти деньги, понимая, что может их никогда не увидеть», — заявил Денис Клявер.

Музыкант также вспомнил, как его отец впервые принес домой большие деньги. Тогда он только начинал работать в программе «Городок». Ему было 44 года. По словам Клявера, папа принёс домой стопку купюр, перетянутую резинкой. Он подкинул деньги к люстре. В тот момент Клявер, как он выразился, увидел счастливые глаза мужика, который первый раз в жизни заработал серьезную сумму.

Также певец сказал, что никогда не распространялся, что он сын Олейникова. Как считал Клявер, его бы все стали считать папенькиным сынком, который помог ему пробиться на музыкальный Олимп, сообщает «АиФ».

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Тэги:

Денис КляверИлья ОлейниковПрограмма "Городок"Стас Костюшкин
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Олейников дал Кляверу и Костюшкину 80 тысяч долларов на первые клипы
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