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«Мальчики выросли»: Клявер ответил на вопрос, почему распался дуэт «Чай вдвоем»

По словам музыканта, у них с Костюшкиным очень разное сольное творчество.

«Мальчики выросли»: Клявер ответил на вопрос, почему распался дуэт «Чай вдвоем»
Клявер и Костюшкин пели вместе 18 лет/http://globallookpress.com/

Музыкант Денис Клявер объяснил, почему распался дуэт «Чай вдвоем», где они на протяжении восемнадцати лет выступали вместе со Стасом Костюшкиным.

Денис Клявер. Фото
Клявер рассказал, почему они расстались с Костюшкиным/http://globallookpress.com/

«Мальчики выросли. Мне кажется, логичнее задать вопрос, как мы продержались 18 лет вместе. Посмотрите, насколько разное у нас сольное творчество», — сказал известный певец.

Как он отметил, Костюшкин всегда в их паре был более эксцентричным, а сам он романтик. При этом им удавалось прекрасно дополнять друг друга. Именно в этом и кроется успех дуэта, от которого были без ума миллионы россиян.

Как считает Клявер, успех любого дуэта строится именно на двух ярких личностях. Именно так же было у его отца Ильи Олейникова в «Городке», где он выступал вместе с Юрием Стояновым. Как он считает, если один в дуэте яркий лидер, а второй «как бы под ним», то такие творческие союзы не имеют долгой жизни. Как сказал Клявер, «Городок» был долгие годы популярен, потому что Стоянов и Олейников могли прекрасно дополнять друг друга, сообщает «АиФ».

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Тэги:

Денис КляверДуэт "Чай вдвоем"Илья ОлейниковСтас КостюшкинЮрий Стоянов
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«Мальчики выросли»: Клявер ответил на вопрос, почему распался дуэт «Чай вдвоем»
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