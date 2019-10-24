«Мальчики выросли»: Клявер ответил на вопрос, почему распался дуэт «Чай вдвоем»

По словам музыканта, у них с Костюшкиным очень разное сольное творчество.

Музыкант Денис Клявер объяснил, почему распался дуэт «Чай вдвоем», где они на протяжении восемнадцати лет выступали вместе со Стасом Костюшкиным.

«Мальчики выросли. Мне кажется, логичнее задать вопрос, как мы продержались 18 лет вместе. Посмотрите, насколько разное у нас сольное творчество», — сказал известный певец.

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Как он отметил, Костюшкин всегда в их паре был более эксцентричным, а сам он романтик. При этом им удавалось прекрасно дополнять друг друга. Именно в этом и кроется успех дуэта, от которого были без ума миллионы россиян.

Как считает Клявер, успех любого дуэта строится именно на двух ярких личностях. Именно так же было у его отца Ильи Олейникова в «Городке», где он выступал вместе с Юрием Стояновым. Как он считает, если один в дуэте яркий лидер, а второй «как бы под ним», то такие творческие союзы не имеют долгой жизни. Как сказал Клявер, «Городок» был долгие годы популярен, потому что Стоянов и Олейников могли прекрасно дополнять друг друга, сообщает «АиФ».