НОВОСТИ

Жена президента Украины умудрилась оскорбить японского императора

Доказательством этому стал пост Елены Зеленской в Instagram.

Жена президента Украины умудрилась оскорбить японского императора
Владимир Зеленский с супругой Еленой и детьми. Фото: Инстаграм

Новоиспеченный президент Украины с супругой принял участие в торжествах по поводу интронизации императора Японии Нарухито. И, конечно, без фото с такого важного приема не обошлось: Елена Зеленская показала в своем Instagram снимок с мужем.

Он – в церемониальном фраке, она – в стильном вечернем платье. Кто мог предположить, что подписчики и просто зрители бесконечных селфи г-жи Зеленской уличат ее в … оскорблении Его императорского Величества? Из бурных дискуссий под романтичным постом Елены выяснилось: все дело в цвете платья. Лимонный цвет, по мнению критиков, оскорбляет японский императорский дом.

И, разумеется, Украине от Японии в будущем «ничего не светит», как написала одна из участниц перепалки. Дискуссия о цвете платья и уважении к правящей монархии перешагнула Instagram и выплеснулась в другие соцсети.

Так, в Facebook некая Lesia Tkach объяснила всем желающим слушать, что желтый цвет во всех его оттенках – привилегия императорской семьи Японии. И получается, что Елена Зеленская либо причисляет себя к семье Нарухито, либо не уважает традиции страны, куда приехала. Во всех вариантах — плохо.

Нужно сказать, что Елена Зеленская за недолгие недели пребывания в качестве «первой леди» Украины успела не раз обратить на себя внимание, и именно из-за нарядов. Так, на ежегодный обед первых леди в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН Зеленская пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело. Смело, но хейтеры тут же возмутились нарушением дресс-кода.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена президента Украины умудрилась оскорбить японского императора
Интересно?
Поделись с друзьями: