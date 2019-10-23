Жена президента Украины умудрилась оскорбить японского императора

Новоиспеченный президент Украины с супругой принял участие в торжествах по поводу интронизации императора Японии Нарухито. И, конечно, без фото с такого важного приема не обошлось: Елена Зеленская показала в своем Instagram снимок с мужем.

Он – в церемониальном фраке, она – в стильном вечернем платье. Кто мог предположить, что подписчики и просто зрители бесконечных селфи г-жи Зеленской уличат ее в … оскорблении Его императорского Величества? Из бурных дискуссий под романтичным постом Елены выяснилось: все дело в цвете платья. Лимонный цвет, по мнению критиков, оскорбляет японский императорский дом.

И, разумеется, Украине от Японии в будущем «ничего не светит», как написала одна из участниц перепалки. Дискуссия о цвете платья и уважении к правящей монархии перешагнула Instagram и выплеснулась в другие соцсети.

Так, в Facebook некая Lesia Tkach объяснила всем желающим слушать, что желтый цвет во всех его оттенках – привилегия императорской семьи Японии. И получается, что Елена Зеленская либо причисляет себя к семье Нарухито, либо не уважает традиции страны, куда приехала. Во всех вариантах — плохо.

Нужно сказать, что Елена Зеленская за недолгие недели пребывания в качестве «первой леди» Украины успела не раз обратить на себя внимание, и именно из-за нарядов. Так, на ежегодный обед первых леди в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН Зеленская пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело. Смело, но хейтеры тут же возмутились нарушением дресс-кода.