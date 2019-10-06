ЗВЕЗДЫ

«Вырос настоящим человеком»: Клявер поздравил сына с совершеннолетием

Парень снимается в клипах отца.

«Вырос настоящим человеком»: Клявер поздравил сына с совершеннолетием
У Дениса Клявера имеются два сына и дочь. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

6 октября старшему сыну певца Дениса Клявера Тимофею исполнилось 18 лет. Звездный отец трогательно поздравил наследника с совершеннолетием в Instagram.

«Ты и так знаешь все мои пожелания и слова. Здесь скажу лишь одно — горжусь тобой, сын, и очень люблю. Ты вырос настоящим человеком!» — написал бывший участник дуэта «Чай вдвоем», призвав своих подписчиков тоже написать пару напутственных слов молодому мужчине.

Напомним, Тимофей — сын Клявера от его второго брака, с бывшей танцовщицей балета Лаймы Вайкуле Юлией, с которой певец прожил 8 лет. Пара развелась в 2010 году, но, несмотря на это, отец сохранил теплые отношения со своим сыном. Он активно участвовал в становлении парня, а также открыл для него актерскую карьеру — Тимофей снялся в двух клипах артиста. Во втором — на песню «Как ты была красива» — совсем недавно, причем сыграл ни кого-нибудь, а своего папу в молодости. Многие близкие Клявера отмечают, что Тимофей на него очень похож.

Что бы вы пожелали парню на 18-летие?

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Денис Кляверотцы и детисовершеннолетиеТимофей Клявер
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«Вырос настоящим человеком»: Клявер поздравил сына с совершеннолетием
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