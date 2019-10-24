Максим Фадеев рассказал о последней воле своего отца

По словам продюсера, он сейчас выполняет то, о чем просил его близкий родственник.

Продюсер Максим Фадеев стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии он рассказал ведущей о своем отце Александре Ивановиче, который ушел из жизни в 2016 году после нескольких лет борьбы с тяжелой болезнью.

«Отец сказал за две недели до смерти, чтобы я обязательно пел. Я даю всего шесть концертов в год. «Я тебя очень прошу – пой», — сказал он мне. Я стесняюсь, конечно, но выполняю просьбу отца, потому что это очень важно для меня», — сказал Максим Фадеев.

Также продюсер и певец заметил, что четыре года сражался за жизнь отца, но ничего не смог сделать. Он до сих пор очень переживает по этому поводу.

По словам Фадеева, сам он потерял слух в 36 лет и испытывал в связи с этим огромный дискомфорт. «У меня слуховая травма. Правое ухо слышит всего на 60 процентов, левое слышало на сорок. Но потом в левом пропал слух полностью. Получается, что сейчас я пою по приборам», — заметил Максим Фадеев.