НОВОСТИ

Максим Фадеев рассказал о последней воле своего отца

По словам продюсера, он сейчас выполняет то, о чем просил его близкий родственник.

Максим Фадеев рассказал о последней воле своего отца
Фадеев озвучил последнюю волю отца/http://globallookpress.com/

Продюсер Максим Фадеев стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии он рассказал ведущей о своем отце Александре Ивановиче, который ушел из жизни в 2016 году после нескольких лет борьбы с тяжелой болезнью.

Максим Фадеев. Фото
Фадеев рассказал об отце/http://globallookpress.com/

«Отец сказал за две недели до смерти, чтобы я обязательно пел. Я даю всего шесть концертов в год. «Я тебя очень прошу – пой», — сказал он мне. Я стесняюсь, конечно, но выполняю просьбу отца, потому что это очень важно для меня», — сказал Максим Фадеев.

Также продюсер и певец заметил, что четыре года сражался за жизнь отца, но ничего не смог сделать. Он до сих пор очень переживает по этому поводу.

По словам Фадеева, сам он потерял слух в 36 лет и испытывал в связи с этим огромный дискомфорт. «У меня слуховая травма. Правое ухо слышит всего на 60 процентов, левое слышало на сорок. Но потом в левом пропал слух полностью. Получается, что сейчас я пою по приборам», — заметил Максим Фадеев.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Александр ФадеевАлла ДовлатоваМаксим Фадеев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Максим Фадеев рассказал о последней воле своего отца
Интересно?
Поделись с друзьями: