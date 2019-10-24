Фадеев объяснил, почему в его соцсетях появился снимок маленькой девочки

Продюсер Максим Фадеев в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о девочке, которую он сейчас продюсирует. Ранее он разместил в Instagram снимок ребенка и сказал, что скоро она станет суперзвездой.

«Все. что могу сказать на данный момент – девочку зовут Сашечка. Она совсем маленькая. Ребёнок еще. Я буду ее продюсировать. Раньше, кстати, детьми не занимался. Хочу, чтобы она стала звездой. Причем обязательно покорила зарубежную публику. Она дико талантливая девчонка. Поет, танцует. Человек чувствует музыку с пеленок», — сказал про ребенка Максим Фадеев.

Также он отметил, что сегодня в мире шоу-бизнеса многое в продвижении музыкантов зависит от их наставников — продюсеров. «Все зависит от педагогов, которые садятся на уши со своими советами. У родителей молодых исполнителей, кстати, порой съезжает крыша от таких советов. Все чувствуют себя звездами. Я могу книжку написать, когда у кого сорвет башню из молодежи. Это был бы бестселлер», — заверил продюсер.

В то же время он отметил, что писать подобные книжки и обсуждать в них конкретных людей можно только после их смерти. Если это делать при жизни, то получится обыкновенный хайп.