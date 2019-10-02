Сурганова дала совет Заворотнюк, как справиться с болезнью

Певица сама в 27 лет узнала, что у нее онкологическое заболевание.

Экс-лидер группы «Ночные снайперы» Светлана Сурганова дала совет, как победить страшную болезнь актрисе Анастасии Заворотнюк и другим людям, которые узнали об онкологическом заболевании. Напомним, что, по слухам, звезда сериала «Моя прекрасная няня» сейчас лечится в одной из московских клиник от рака мозга.

По словам Сургановой, жизнь часто подбрасывает испытания людям. Значит это надо принять как данность, попытаться максимально собранно и без лишних эмоций подойти к диагнозу.

«Важно проанализировать, что ты можешь сделать в этой связи – врачи, клиники, лекарства, друзья, литература», — сказала яркая рок-исполнительница.

Сама Сурганова отмечает, что никогда не паниковала, узнав о страшном диагнозе. Она считает, что болезнь – обычная житейская ситуация. Надо просто все проанализировать, сделать правильные выводы и постараться достойно выйти из беды. Истерики, как она считает, не помогут. Светлане Сургановой победить рак помогли друзья и вера, сообщает портал Dni.ru.