Свой среди своих: Никита Михалков отпраздновал 74-летие в семейном кругу

Режиссер решил не устраивать шумного празднества и пригласил к столу детей и внуков.

Никита Сергеевич Михалков отметил свой день рождения. Знаменитому режиссеру исполнилось 74 года, и торжество прошло без особого пафоса. Мэтр решил пригласить к столу только родных и близких. Компания получилась внушительная, так как родственников у Никиты Сергеевича много, чтобы всех разместить, потребовался отдельный банкетный зал в ресторане.

Дети режиссера вспоминали, как проходило их детство, как отец учил их плавать. А Анна Михалкова призналась, что иногда ей хочется воспитывать родителя, потому что он ведет себя как хулиган или бунтующий подросток.

Сам виновник торжества с этими словами согласился, и когда внуки стали обращаться к нему «дедушка», он тут же заявил: «Какой я вам дедушка? Для вас я — Никитон!»

Судя по всему, праздник удался, так как все остались очень довольными. Именинника завалили подарками, а самыми главными стали поделки от внуков. Дочери преподнесли Никите Сергеевичу портрет его отца — Сергея Михалкова, пишет 7days.ru.

Ранее в студии ТРИТЭ Никиты Михалкова неизвестные выбили стекла. Это уже не первое нападение злоумышленников. В окружении режиссера нападение связали с профессиональной деятельность и авторской программой «БесогонТВ», сообщает сайт Радио «КП».