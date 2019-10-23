Алла Сурикова обрела счастье только в третьем браке

Кинорежиссер Алла Сурикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что нашла свое счастье только в третьем браке с киноинженером Александром Поташниковым. Они познакомились в Доме творчества.

«У нас у кинематографистов был такой замечательный Дом творчества. Там стоял такой красивый мужчина с бородой. Я думала, что это стоит какой-то богатый грузин. Оказалось, что не грузин и не богатый, но было уже поздно. С 1985 года мы вместе с ним», — рассказала она.

Как сказала Алла Сурикова, муж очень помог ей во время работы над картиной «Человек с бульвара Капуцинов», где она выступила режиссером. Лента, как известно, имела необычайный успех.

«Алик помог мне на картине «Человек с бульвара Капуцинов, которую мы снимали в Феодосии. Он был сотрудником Института киноинженерии и его помощь в работе над лентой очень огромна», — сказала она и отметила, что настоящее счастье улыбнулось ей только с третьим супругом.