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Алла Сурикова объяснила, почему рухнул ее брак с первым мужем

По словам кинорежиссера, у них были совершенно разные интересы.

Алла Сурикова объяснила, почему рухнул ее брак с первым мужем
Сурикова развелась с первым мужем/http://globallookpress.com

Кинорежиссер Алла Сурикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала ведущему Борису Корчевникову, почему рухнул ее первый брак. Она в те годы была еще совсем юной. Ее избранника звали Вадим. В те годы она работала, как и он на заводе.

Алла Сурикова. Фото
Сурикова не смогла построить счастья с первым мужем/http://globallookpress.com

«На заводе была у меня замечательная бригада. В один из дней мы познакомились с Вадимом, подружились. Я не хотела выходить замуж. Он сделал предложение, и я согласилась», — заявила кинорежиссер.

Вместе они были четыре года. От этого союза на свет появилась дочь. «Он так хорошо пел и так прекрасно танцевал. Он был веселый, спортивный, мастер спорта по спортивной гимнастике. Он был очень в меня влюблен. Не ответить на влюбленность было неправильно», — сказала она.

Однако, этот брак для Суриковой не стал счастливым. С мужем она в итоге развелась. «Бывает такое, что люди расходятся в интересах. У него Надька, его вторая жена, за углом с подарками стояла. Когда разводились, в глаз ему попала соринка. У него потекла слеза. Он сказал: «Мы больше похожи на влюбленных, чем на разводящихся». Я после этого занялась своим делом, он своим. Кстати, вторая жена его мне не понравилась, а вот третья оказалась хорошей женщиной», — сказала Алла Сурикова.

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Тэги:

Алла СуриковаБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"
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Алла Сурикова объяснила, почему рухнул ее брак с первым мужем
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