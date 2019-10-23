Бузова победила в номинации «Певица года» на премии Оксаны Федоровой

Певица поблагодарила всех своих поклонников, которые за нее переживали.

Певица Ольга Бузова в Instagram рассказала о получении престижной музыкальной премии от «Мисс Вселенная-2002» Оксаны Федоровой. Звезда российской сцены была признана победительницей в номинации «Певица года».

Как сказала телеведущая, она всегда с огромной радостью ходит на эту премию. Для нее огромная честь оказаться в списке победителей.

«Спасибо за поддержку. Дальше – больше. Посвящаю победу вам, мои люди. Буду становиться лучше с каждым днем. Обещать – значит сделать. Быть, а не казаться», – заявила Ольга Бузова.

Отметим, что яркая исполнительница сегодня одна из немногих певиц на российской сцене, которая может собрать полный зал. Недавно у нее прошел тур по городам Сибири и Дальнего Востока. Она практически каждый день давала концерты. Кстати, тогда же Бузова обмолвилась, что в феврале 2020 года она отправится в тур по городам Китая. В Поднебесной у нее очень много поклонников.