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Старая песня: Бузова назвала себя самой перспективной невестой

Певица стала победительницей в номинации «Певица года» журнала MODA topical и получила в подарок розового кролика.

Старая песня: Бузова назвала себя самой перспективной невестой
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова стала одним из номинантов премии «Прорыв года», которую 22 октября в Москве вручал журнал MODA topical. Среди других на получение наград претендовали Кристина Орбакайте, Джиган, Рита Дакота и многие другие. 

Ольга Бузова появилась на церемони в образе «Черного лебедя»
Ольга Бузова появилась на церемони в образе «Черного лебедя». Фото: Кристина Десятова

Награда как «Певице года» досталась именно Бузовой. Выступая с благодарностями, исполнительница решила поделиться новостями о своих последних достижениях, не забыв про покупку элитной квартиры на Мосфильмовской улице.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Кристина Десятова

«Я становлюсь все более завидной невестой. Вот уже квартиру купила. Теперь мне можно дарить стиральные машины, мрамор, обои. Дарите мне все», — заявила Бузова. В качестве награды она получила бриллиант, путевку на Мальдивы и игрушку — розового кролика. 

Напомним, в тот же вечер в другой номинации награду получила и Ксения Собчак — выиграл ее YouTube-канал. Ксения также получила билет на Мальдивы и, шутя, предложила Ольге Бузовой «подплывать». 

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Старая песня: Бузова назвала себя самой перспективной невестой
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