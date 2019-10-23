Старая песня: Бузова назвала себя самой перспективной невестой

Певица стала победительницей в номинации «Певица года» журнала MODA topical и получила в подарок розового кролика.

Ольга Бузова стала одним из номинантов премии «Прорыв года», которую 22 октября в Москве вручал журнал MODA topical. Среди других на получение наград претендовали Кристина Орбакайте, Джиган, Рита Дакота и многие другие.

Награда как «Певице года» досталась именно Бузовой. Выступая с благодарностями, исполнительница решила поделиться новостями о своих последних достижениях, не забыв про покупку элитной квартиры на Мосфильмовской улице.

«Я становлюсь все более завидной невестой. Вот уже квартиру купила. Теперь мне можно дарить стиральные машины, мрамор, обои. Дарите мне все», — заявила Бузова. В качестве награды она получила бриллиант, путевку на Мальдивы и игрушку — розового кролика.

больше по теме Ольга Бузова засветила в кадре кольцо на безымянном пальце При этом телеведущая «Дома-2» никак не реагирует на слухи о своем романе с Давидом Манукяном.

Напомним, в тот же вечер в другой номинации награду получила и Ксения Собчак — выиграл ее YouTube-канал. Ксения также получила билет на Мальдивы и, шутя, предложила Ольге Бузовой «подплывать».