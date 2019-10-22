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Водонаева дала совет Бузовой, как сделать ремонт в квартире за 120 миллионов рублей

По словам модели, главное выбрать хороших дизайнеров.

Водонаева дала совет Бузовой, как сделать ремонт в квартире за 120 миллионов рублей
Водонаева похвалила Бузову за покупку квартиры/http://globallookpress.com

Модель и подруга телеведущей Ольги Бузовой Алена Водонаева прокомментировала покупку квартиры за 120 миллионов рублей, которую певица приобрела не так давно.

Ольга Бузова. Фото
Водонаева дала совет Бузовой/https://www.instagram.com/buzova86/

В Instagram Бузова рассказала, что не хотела раскрывать тайну о своей покупке, но СМИ обо всем узнали. В себе держать информацию она не хочет. По словам телеведущей, она сменила несколько риелторов прежде, чем нашла нужных людей. Певица честно призналась, что она очень капризная. Никто не хотел слышать ее требования, касающиеся квартиры и жилого комплекса.

«Дело осталось за малым, хотя мои друзья говорят, что все самое сложное у меня только начинается. Ведь нужно сделать план, а затем начать ремонт. Мне кажется, я буду лично все контролировать, и вообще, перестану спать», — заметила Ольга Бузова и обратилась к подписчикам за советом, как правильно сделать ремонт.

В комментариях под постом отметилась Алена Водонаева: «Оля, поздравлю! Это большое дело. Сама сейчас в процессе продаж – покупок. Сил тебе с ремонтом. Дизайнеров выбирай хороших. Чтобы они учитывали все нюансы: шумоизоляция, свет! Вытяжки, лично контролируй все мокрые зоны и утепление окон/полов», — заявила модель.

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Алена ВодонаеваОльга Бузовапокупка квартиры
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Водонаева дала совет Бузовой, как сделать ремонт в квартире за 120 миллионов рублей
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