Богомолов резко «оглох» после новостей о повышении цен на спектакли в его театре

Муж светской львицы Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов резко оглох, когда его попросили прокомментировать информацию о серьезном повышении цен на билеты в Театре на Малой Бронной, где он является художественным руководителем.

«Я вас очень плохо слышу. Очень плохо», — заявил супруг Ксении Собчак, известный мастер троллинга, когда ему задали вопрос, что после повышения цен в зале наверняка будут свободные места, потому что платить по 15 тысяч рублей за спектакль не по карману даже многим жителям Москвы.

«Кто вы, телепортал?» — заявил Константин Богомолов и повесил трубку, сказав, что ему нужно перезвонить. Позже он просто не стал подходить к телефону и отвечать на вопросы корреспондента.

Отметим, что ранее Богомолов анонсировал полную смену репертуара в театре в ближайшие два года. В то же время, как он заметил, взлетят и цены на билеты. Как сказал режиссер, государственной поддержки ждать не приходится, а актеры должны получать достойные деньги за свою работу.